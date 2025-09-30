Stațiunea Costinești apare într-un top inedit lângă destinații din Italia, Spania și Scoția. Pasionații de povești cu fantome sunt sfătuiți să viziteze „stațiunea tineretului”, special pentru celebra epavă „Evanghelia”, aflată în largul Mării Negre

Clasamentul este făcut de o platformă internațională de navigație și se referă la destinații înfricoșătoare, cum ar fi Loch Ness în Scoția sau mica insulă din Laguna Veneției, folosită drept loc de carantină în trecut.

Costineștiul apare în clasament pentru epava Evanghelia, care a inspirat „nenumărate povești cu spirite care încă bântuie puntea vasului”. Nu se poate confirma prezența spiritelor la bord, dar epava a devenit simbolul stațiunii. Vaporul, sub pavilion grecesc, a eșuat în 1968. Inițial, a părut un accident, însă asiguratorul a refuzat să achite polițele cerute de armator, după ce a descoperit că nava a fi fost eșuată în mod intenționat.

În prezent, ea este folosită drept brand turistic. Un dig construit recent permite vizatorilor să se apropie de ea. De asemenea, se organizează și excursii pe mare.

Trebuie ținut cont de faptul că unele bucăți din navă s-au prăbușit, așa că este indicat ca turiștii să nu se apropie prea mult. Nu de alta, dar poveștile cu fantome pot fi savurate și de la distanță, notează Știrile Kanal D.