Prima pagină » Actualitate » Cozi imense la Centrul de Transfuzii. Clujenii s-au mobilizat să îl ajute pe micuțul Eduard

09 oct. 2025, 12:35, Actualitate
Centrul de Transfuzii Sanguine din Cluj a fost luat cu asalt dis de dimineață pentru Eduard Balogh. Elevul de 12 ani a fost rănit grav, după ce a fost lovit de o mașină pe trotuar, pe strada Avram Iancu.

Băiețelul este internat la secția de Terapie Intensivă, la Neurochirurgie, acolo are nevoie de transfuzii de sânge. Primul apel a fost făcut de către părinți, dar și de mai multe cluburi sportive, printre care Viitorul Cluj și CFR.

Mobilizare la Centrul de Transfuzii Sanguine din Cluj

Clujenii au răspuns imediat pozitiv la acest apel umanitar. La centrul de Transfuzie încă de la ora 7:30 este plin de oameni.

Sunt persoane care au aflat recent despre drama lui Eduard, iar mulți dintre ei nu au donat niciodată.

Am văzut pe Facebook și am vorbit cu doi colegi și -am zis să venim. E prima dată când suntem aici. Măcar atât putem face și noi”, explică Marian, student în anul doi la Universitatea Tehnică, potrivit actualdecluj.ro.

La donat au venit și „corporatiști”. Au lăsat biroul pentru o zi: „de ieri am vorbit, de când am văzut anunțul pentru Eduard. Suntem cinci colegi aici. Stăm cât e nevoie, doar să ajungem și noi” , spune Andrei, în vârstă de 38 de ani, care lucrează într-o companie de software, potrivit sursei citate.

Eduard a fost lovit de o mașină scăpată de sub control

În urmă cu o săptămână, Eduard a fost lovit de o mașină scăpată de sub control, pe trotuar, în zona Avram Iancu.

Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism marca Ford Mustang. El nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe sensul opus și l-a acroșat pe copilul aflat pe trotuar. Eduard a fost rănit foarte grav și transportat de urgență la spital.

Academia de Fotbal Viitorul a transmis, ulterior, un apel pe rețelele de socializare pentru ajutorarea lui Eduard.

„Apel umanitar pentru donare de sânge – Hai să-l salvăm împreună pe Eduard Balogh!!!

Micuțul Eduard Balogh se află internat la secția de terapie intensivă neurochirurgie pediatrică (ATI Neurochirurgie) și are nevoie urgentă de sânge (grupa A2).

Fiecare donator contează! Indiferent de grupa ta sanguină, poți salva o viață!

 La donare, te rugăm să menționezi numele Eduard Balogh („internat la ATI Neurochirurgie”)

Interval de donare: cât mai curând posibil, până joi, 9 octombrie

Fiecare picătură de sânge donată înseamnă speranță și o nouă șansă la viață pentru Eduard!

Vă mulțumim din inimă pentru generozitatea voastră și pentru că alegeți să faceți diferența!”.

