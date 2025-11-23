Prima pagină » Actualitate » Crăciun » Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București

23 nov. 2025, 22:40, Crăciun
Mai este aproape o lună până la Crăciun, iar Capitala a început să fie îmbrăcată în straie de sărbătoare. Anul acesta locațiile s-au întrecut în decorațiuni care mai de care mai spectaculoase. Rețelele sociale au fost deja inundate cu fotografii sau videoclipuri din aceste locuri, iar oamenii stau zeci de minute la cozi pentru a le admira.

A mai rămas foarte puțin până la sărbătorile de iarnă, iar bucureștenii au început deja să formeze cozi la cele mai frumoase locații pentru fotografii. Anul acesta mai multe restaurante au răspuns „prezent” decorurilor de Crăciun, iar unele dintre ele sunt desprinse parcă din povești.

Unde poți face cele mai frumoase poze de Crăciun în București

Locația care a furat startul și a pornit iluminatul festiv chiar de la 1 noiembrie, când a fost și deschis, este magazinul de bomboane Roshen, situat pe bulevardul Unirii, numărul 20.

O altă locație care a fost deschisă tot anul acesta, în primăvară, este Mayfair 39, situată pe Calea Victoriei, numărul 39. Decorul este principala atracție a vizitatorilor, dar și meniul care cuprinde o varietate de băuturi și dulciuri de sezon, însă și faimoasele clătite japoneze, care momentan se găsesc doar acolo.

Ca în fiecare an, nelipsit de pe listă este Bocca Lupo Știrbei. Restaurantul cu specific italian a păstrat tradiția decorațiunilor de Crăciun, însă nu doar iarna acest restaurant este frumos împodobit, pentru fiecare sezon, decorul este schimbat, iar undeva în cartierul Cotroceni se află Derby Pub, un local care a îmbrăcat și el straiele de sărbători.

Hotelul Marmorosch, situat în centrul Capitalei surprinde și anul acesta cu un decor desprins din povești, iar culoarea predominantă este albul.

Surpriza acestui sezon care a strâns o mulțime de oameni la aprinderea luminițelor este chiar Florăria Iris de pe Calea Moșilor. În colaborare cu Sephora, florăria a creat un decor din brazi naturali, sute de luminițe și globuri roșii.

