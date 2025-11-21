Crăciunul pare să vină în fiecare an tot mai devreme. Dacă altădată bradul se împodobea cu grijă, în Ajun, astăzi tot mai mulți români îl ridică în sufragerie încă de la sfârșit de noiembrie, iar magazinele au prins rapid trendul. Luminițe, decorațiuni, colinde, toate împing parcă sezonul festiv, cu cel puțin o lună înainte de vreme.

Deși mai e mai bine de o lună până la sărbători, în marile magazine oamenii au început vânătoarea de brazi și decorațiuni de Crăciun, încă de acum câteva săptămâni.

Comercianții spun că interesul a explodat, semn că românii nu mai au răbdare să aștepte magia Crăciunului, potrivit Kanal D.

Specialiștii au și ei o explicație: într-un an plin de griji, stres și incertitudini, decoratul casei devine un refugiu. Luminile calde, globurile, mirosul de brad, toate ne dau impresia unei lumi mai pașnice.

Sociologii atrag atenția că această grabă vine mai degrabă dintr-o presiune socială generată de marketingul companiilor.

Dar, indiferent dacă aprindem instalațiile în noiembrie sau abia în Ajun, un lucru e cert: dorința de sărbătoare a devenit mai puternică decât calendarul.