Prima pagină » Actualitate » CRĂCIUNUL pare să vină tot mai devreme, în fiecare an. Oamenii încep să împodobească bradul din noiembrie, dar și magazinele urmează trendul

CRĂCIUNUL pare să vină tot mai devreme, în fiecare an. Oamenii încep să împodobească bradul din noiembrie, dar și magazinele urmează trendul

21 nov. 2025, 16:23, Actualitate
Galerie Foto 2
FOTO - Captură video: Știrile Kanal D

Crăciunul pare să vină în fiecare an tot mai devreme. Dacă altădată bradul se împodobea cu grijă, în Ajun, astăzi tot mai mulți români îl ridică în sufragerie încă de la sfârșit de noiembrie, iar magazinele au prins rapid trendul. Luminițe, decorațiuni, colinde, toate împing parcă sezonul festiv, cu cel puțin o lună înainte de vreme.

Deși mai e mai bine de o lună până la sărbători, în marile magazine oamenii au început vânătoarea de brazi și decorațiuni de Crăciun, încă de acum câteva săptămâni.

Comercianții spun că interesul a explodat, semn că românii nu mai au răbdare să aștepte magia Crăciunului, potrivit Kanal D.

FOTO – Captură video: Știrile Kanal D

Specialiștii au și ei o explicație: într-un an plin de griji, stres și incertitudini, decoratul casei devine un refugiu. Luminile calde, globurile, mirosul de brad, toate ne dau impresia unei lumi mai pașnice.

Sociologii atrag atenția că această grabă vine mai degrabă dintr-o presiune socială generată de marketingul companiilor.

Dar, indiferent dacă aprindem instalațiile în noiembrie sau abia în Ajun, un lucru e cert: dorința de sărbătoare a devenit mai puternică decât calendarul.

Citește și

POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
12:46
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
UTILE Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
12:32
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
12:25
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
ACTUALITATE Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
12:04
Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
VIDEO Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
11:58
Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Adevarul
Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Cancan.ro
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Mit sau adevăr: antrenamentele pe stomacul gol ard mai multe grăsimi?