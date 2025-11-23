Firma care luminează Oradea și București de Crăciun, după cum Gândul a dezvăluit, mai dă un tun. “Regele ghirlandelor” a pus mâna și pe Sibiu. Primăria alocă peste 1 milion de lei pe luminițe

MK Illumination SRL din Hunedoara, care îi aparține afaceristului Baba Horea Mihai, despre care Gândul a dezvăluit că are sute de afaceri cu statul, a pus „mâna” și pe Sibiu – oraș condus de Astrid Fodor, cu un contract pentru iluminat festiv, în valoare de 1,4 milioane de lei. Firmele lui Baba se ocupă și de iluminatul festiv din București și Oradea.

„Cu privire la iluminatul festiv din spațiile publice, Primăria Sibiu a alocat suma de 1,4 milioane de lei pentru achiziționarea a 346 de figurine pentru stâlpii din centrul istoric și de pe principalele artere din centru și din cartiere, precum și șiruri și țurțuri luminoși, majoritatea fiind necesare pentru a le înlocui pe cele mai vechi, defecte, dar și pentru a îmbogăți elementele existente. La această sumă se va adăuga și costul montării și demontării ornamentelor, care se va factura la finalul sezonului de sărbători. Amenajarea, instalarea și dezinstalarea iluminatului festiv sunt servicii cuprinse în contractul cadru de delegare a gestiunii iluminatului public din Sibiu, atribuit asocierii Flash Lighting Services SA & Electro Con Impex SRL & MK Illumination SRL, prin procedură publică de achiziție”, se arată într-un răspuns oferit de Primăria Sibiu, la solicitarea Gândul.

Potrivit sursei citate, în ceea ce privește Târgul de Crăciun Sibiu, acest eveniment este organizat și finanțat de un operator cultural privat, nu de către Primăria Sibiu.

Familia Baba din Hunedoara, sute de contracte cu statul

MK Illumination SRL este firma care se ocupă în acest an și de iluminatul festiv din Oradea

De asemenea, printr-o altă firmă, Corvin Design din Hunedoara, Baba Horea Mihai, un vechi abonat la contractele cu statul, se va ocupa și de iluminatul festiv din București, printr-un contract de aproape 2 milioane de euro.

Numai în 2023, familia Baba din Hunedoara a câștigat 4,6 milioane de lei pentru mon­tarea şi închirierea iluminatului festiv de Crăciun de la primăriile din Bucureşti, Timişoara, Oradea şi Vaslui.

„Hidoșenii” montate pe străzile orașului condus de Fritz

Presa din Timișoara a scris în anii trecuți că orașul controlat de Dominic Fritz, președinte USR, a cheltuit zeci de mii de euro, printr-o altă firmă deținută de familia Baba, pentru a decora municipiul „cu hidoșenii de Paște”.

Revenind la licitația pentru iluminatul festiv din Capitală, la capitolul „descriere”, compania municipală spune că vrea să creeze o atmosferă de iarnă „pe axa centrală și centul orașului”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: