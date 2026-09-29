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Cum arată acum Bruce Willis, starul diagnosticat cu demență: A fost fotografiat la nunta fiicei sale, Tallulah

Cum arată acum Bruce Willis, starul diagnosticat cu demență: A fost fotografiat la nunta fiicei sale, Tallulah
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Tallulah Willis a distribuit online o fotografie cu tatăl ei, celebrul actor Bruce Willis (71 de ani), care suferă de demență.

Starul din „Die Hard” a fost diagnosticat cu demență în 2023, după un diagnostic de afazie, în anul anterior, scrie independent.co.uk.

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Boala afectează creierul și produce schimbări în comportament, comunicare, vorbire și mișcare.

Bruce Willis a ieșit din lumina reflectoarelor, după diagnosticul crunt și este fotografiat doar la ocazii speciale.

Una din acestea a fost chiar nunta fiicei lui, Tallulah, cu muzicianul Justin Acee. Cei doi și-au unit destinele în luna august.

Luni, Tallulah a distribuit o fotografie în care își sărută tatăl pe cap. „Atât de drăguț!”, este mesajul fiicei lui Bruce Willis.

Bruce Willis „nu știe” că suferă de demență

În ianuarie, soția actorului, Emma Heming Willis, declarat că actorul „nu știe” că suferă de demență, întrucât unul din simptomele neurologice include anosognozia, care împiedică o persoană să își recunoască în mod corect propria boală.

Tallulah, în vârstă de 32 de ani, este cea mai tânără dintre cele trei fiice ale actorului cu actrița Demi Moore. Ea este soră cu Rumer, 37 de ani și Scout, 35 de ani.

Emma s-a măritat cu actorul din „Pulp Fiction” în 2009, având împreunp doi copii, pe Mabel, 14 ani și Evelyn, 12 ani.

Recent, Emma Willis a declarat, pentru „Because We Care with Richard Lui”, producția MS NOW, că ea și Bruce Willis continuă să aibă „atât de multe momente minunate de bucurie și conexiune”.

„Cred că este foarte important să împărtășim acest lucru, deoarece consider că există o perspectivă atât de negativă asupra demenței”, a spus Emma într-un fragment din interviu publicat de Entertainment Weekly.

Emma Willis: „E o boală cumplită”

Ea a continuat: „Trebuie să fim atenți și să schimbăm perspectiva asupra acestui lucru. Atunci când ne gândim la asta – sau când refuzăm să vorbim despre demență și o dăm la o parte – persoana care trăiește cu această boală și îngrijitorul său rămân invizibili și lipsiți de sprijin.”

Emma a spus în înregistrare că i se pare „important de știut că este greu și că e o boală cumplită, dar avem atât de multe momente de bucurie și de conexiune care nu sunt cele obișnuite – și totuși e în regulă”.

Ea a spus că familia a „învățat să se adapteze și să-i fie alături lui Bruce”.

Sursa foto: Tallulah Willis/Instagram

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