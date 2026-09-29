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Polonia schimbă regulile de război: Militarii vor putea doborî ținte aeriene fără a le identifica vizual

Polonia schimbă regulile de război: Militarii vor putea doborî ținte aeriene fără a le identifica vizual
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Polonia modifică regulile de utilizare a armelor împotriva țintelor aeriene suspecte ce ar putea proveni din Rusia.

Militarii vor putea deschide focul, chiar dacă pilotul nu identifică vizual obiectul. Decizia va putea fi luată pe baza unui cumul de date: informații radar, direcția și traiectoria zborului, viteza, intrarea într-o zonă restricționată și reacția la semnalele sistemului de identificare „prieten-dușman”.

Noile proceduri ar trebui să intre în vigoare în următoarele zile, a declarat vice-ministrul apărării, Cezary Tomczyk.

Ministerul Apărării explică această schimbare prin amenințarea crescândă din partea Rusiei și prin experiența războiului din Ucraina: dronele cu reacție și rachetele de croazieră lasă militarilor prea puțin timp pentru identificarea vizuală.

Între timp, Rusia și-a înăsprit retorica nucleară și a amenințat NATO cu represalii dacă alianța va încerca să blocheze sau să atace exclava rusească Kaliningrad, a relatat The Moscow Times pe 29 septembrie.

Avertismentul a venit de la Ambasada Rusiei în Regatul Unit, care a reacționat la recentele relatări din mass-media britanice despre vulnerabilitatea Kaliningradului într-un potențial război între Rusia și NATO.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat că Varșovia nu va contribui la escaladarea tensiunilor dacă Moscova își va cere scuze oficial, avertizând în același timp că Polonia rămâne pregătită să își apere teritoriul împotriva amenințărilor deliberate.

„Cei care susțin planuri de blocare sau atac asupra Kaliningradului nu ar trebui să aibă iluzii cu privire la consecințe”, a declarat ambasada.

„Orice acțiune militară a Regatului Unit sau a NATO împotriva teritoriului rus va fi întâmpinată cu un răspuns folosind toate mijloacele disponibile Rusiei, inclusiv arme nucleare.”

Un elicopter rus Mi-8 intră în spațiul aerian polonez în apropiere de Kaliningrad, încălcându-l timp de 42 de secunde.

Moscova a precizat în repetate rânduri că nu dorește o confruntare cu NATO sau cu țările europene.

Sursa Foto: Shutterstock

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