Fosta judecătoare Andrea Chiș, propusă de PNL, USR și UDMR pentru funcția de ministru al Justiției, a primit marți, 29 septembrie, aviz negativ din partea comisiei de specialitate a Parlamentului. Înainte de vot, Chiș a fost întrebată care este valoarea netă a pensiei speciale pe care o încasează lunar, în contextul în care programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan include reforma pensiilor speciale. De altfel, premierul desemnat a adus noi critici la adresa pensiilor speciale pe care le primesc magistrații din România, imediat după ce a depus lista de miniștri la Parlament. Chiș a recunoscut că primește o pensie specială de 40.000 de lei – echivalentul a peste 7.500 de euro – însă a precizat că nu susține ca pensiile magistraților să fie mai mari decât salariile.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Nu am stabilit eu cuantumul pensiei mele” / „Am susținut mereu că pensia nu trebuie să depășească salariul”

Andrea Chiș a precizat cifra de 40.000 de lei cu privire la valoarea netă a pensiei pe care o încasează și nu a ezitat să menționeze că nu ea a fost cea care a stabilit această sumă. De asemenea, fosta judecătoare a mai explicat că a fost una dintre vocile care au susținut, încă din anul 2018, că va urma un val de pensionări în rândul magistraților din România.

„La ora actuală, pensia mea este de 40.000 de lei. Nu am stabilit-o eu. În ceea ce privește cuantumul ei, știți și dumneavoastră, din spațiul public, că eu am susținut că pensia nu trebuie să depășească salariul, pentru că, din 2018, am avertizat asupra faptului că va urma un val de pensionări. Tocmai pentru că exista o presiune, în interiorul sistemului. Pe de o parte, judecătorul simțea această presiune și, pe de altă parte, i se oferea șansa de a ieși, onorabil, la pensie și de a avea o viață mai ușoară.

Din acest punct de vedere, inclusiv la întrunirile președinților de Curți de Apel am spus că ar trebui să venim noi, din interiorul sistemului judiciar, să propunem acest lucru, tocmai pentru a nu veni politicul și de a tăia în aceste pensii, așa cum va considera el necesar”, a declarat Andrea Chiș în comisia de specialitate.

Siegfried Mureșan: „Faptul că au existat judecători care au avut, în România, pensii mai mari decât salariile, a fost un lucru incorect”

Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, 26 septembrie, programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. Întrebat despre valoarea la care ar trebui să ajungă pensiile în anul 2027, în contextul în care majorarea acestora este prevăzută în proiectul său, Mureșan a precizat că pensia minimă are o valoare mai mică decât cea a salariului minim și a explicat că este incorect faptul că sunt judecători români care au avut pensii mai mari decât salariile.

„Pensia minimă în România este mai puțin decât salariul minim și ceea ce îmi doresc este să corectăm inechitățile din sistemul de pensii și salarii. Faptul că au existat judecători care au avut, în România, pensii mai mari decât salariile, a fost un lucru incorect”, a explicat europarlamentarul PNL.

Andrea Chiș a ocupat funcția de judecător în municipiul Cluj-Napoca și a fost membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în perioada 2017-2023. Gândul scria, la scurt timp după publicarea documentarului Recorder, că judecătoarea a făcut cerere de pensionare încă din data de 30 decembrie 2019.

Un judecător CSM atrage atenția asupra ipocriziei lui Siegfried Mureșan, după ce a propus-o la Justiție pe Andrea Chiș

Alin Ene, judecător în Consiliul Superior al Magistraturii, a atras atenția asupra criticilor aduse de Siegfried Mureșan la adresa magistraților care se pensionează devreme și a subliniat că însăși Andrea Chiș este unul dintre judecătorii care au făcut exact ceea ce europarlamentarul a „blamat” public.

„Să întreții mai bine de un an o întreagă campanie politică și mediatică împotriva pensionării magistraților la 48 de ani, cu pensie mai mare decât salariul. Și apoi să propui ca ministru al Justiției pe o fostă judecătoare, pensionată la 52 de ani, cu pensia de peste 7.000 de euro, mai mare decât salariul și chiar de două ori mai mare decât salariul unui președinte de Curte de Apel. Asta înseamnă să fii consecvent și principial! Avem principii, dar sunt fluide, în trend cu vremurile!”, a scris Alin Ene pe pagina personală de Facebook.