Prima pagină » Actualitate » Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze/ Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/AUR trebuie ascultat și respectat

Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze/ Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/AUR trebuie ascultat și respectat

Ruxandra Radulescu
24 sept. 2025, 16:48, Actualitate
Crin Antonescu:

Crin Antonescu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că partidul AUR „e un partid care ar putea sa guverneze, cu care s-ar putea discuta variante de guvernare, AUR trebuie respectat si ascultat”.

„Nu se poate să califici, într-una, drept extremist un partid, atât timp cât nu este în afara legii și nici măcar nu este într-o acțiune într-un tribunal pentru așa ceva. E un partid care, fie că ne place, nu ne place, mie nu-mi place, a fost votat de milioane de cetățeni, are dreptul să fie în Parlament, are drept la respect și considerație publică la fel ca partidele de guvernământ. Să nu-l mai expedieze și să-l elimine din discuție pe motiv că e extremist”.

„Da, AUR este un partid care într-o zi ar putea să guverneze, un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare și un partid care constituie opoziția și trebui respectat”.

Mediafax
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un nou mesaj de amenințare către școlile din România. Un adolescent de 17 ani a fost reținut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Câți români vor ca tinerii să facă armată. Cifrele INSCOP sunt uimitoare
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Cel mai abundent organism al Pământului, care produce o treime din oxigenul din lume, în pericol din cauza încălzirii oceanelor