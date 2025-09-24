Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze/ Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/AUR trebuie ascultat și respectat

Crin Antonescu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că partidul AUR „e un partid care ar putea sa guverneze, cu care s-ar putea discuta variante de guvernare, AUR trebuie respectat si ascultat”.

„Nu se poate să califici, într-una, drept extremist un partid, atât timp cât nu este în afara legii și nici măcar nu este într-o acțiune într-un tribunal pentru așa ceva. E un partid care, fie că ne place, nu ne place, mie nu-mi place, a fost votat de milioane de cetățeni, are dreptul să fie în Parlament, are drept la respect și considerație publică la fel ca partidele de guvernământ. Să nu-l mai expedieze și să-l elimine din discuție pe motiv că e extremist”.