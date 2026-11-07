Prima pagină » Actualitate » Cristela Georgescu acuză că drepturile soțului său sunt încălcate: „Pentru a câta oară află presa înaintea apărării și a familiei ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu?”

Cristela Georgescu acuză că drepturile soțului său sunt încălcate: „Pentru a câta oară află presa înaintea apărării și a familiei ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu?”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cristela Georgescu acuză că informații din dosarul penal al soțului său, Călin Georgescu, ajung în presă înainte ca avocații să primească documentele oficiale.

Într-un mesaj publicat vineri, aceasta critică prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile și susține că expunerea mediatică a unor informații din anchetă afectează dreptul la apărare și prezumția de nevinovăție.

”Pentru a câta oară află presa înaintea apărării și a familiei ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu? Câte asemenea încălcări ale drepturilor fundamentale și ale exigențelor unui act de justiție trebuie să mai tolerăm? Câte? În România așa-zis democratică, un stat care se pretinde stat de drept, motivarea Curții de Apel București în ceea ce privește cele 30 de zile suplimentare de arest preventiv este deja comentată public peste tot, în timp ce apărarea – avocații noștri – nu au primit încă documentul în mod oficial.”, a spus Cristela Georgescu într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale.

Soția lui Călin Georgescu susține că nu este prima dată când informații din anchetă ajung în spațiul public înainte de a fi comunicate familiei sau apărării. Ea amintește că a reclamat o situație asemănătoare și în timpul perchezițiilor, când fotografii și date personale ar fi fost difuzate aproape în timp real.

”Am denunțat personal această situație încă din timpul percheziției, când fotografii, informații, date personale ajungeau în presă aproape în timp real, ridicând întrebări grave legate de confidențialitatea procedurilor judiciare și de protecția vieții private a unei familii cu doi copii minori. De atunci, acest tipar se tot repetă sfidător, ca o insultă la adresa dreptului de apărare și a actului de justiție. Nouă ni se cere să respectăm limitele legale ale comunicării despre un dosar penal și ni se reamintesc consecințele nerespectării lor. Dar cine și, mai ales, cum răspunde pentru expunerea mediatică a unor informații confidențiale din dosar, care generează interpretări, corelări false și manipulative și care compromit prezumția de nevinovăție a deținutului politic Călin Georgescu?”, a mai spus soția lui Călin Georgescu.

”Noi nu cerem privilegii”

Soția lui Georgescu descrie situația drept una excepțională pentru România de după 1989 și consideră că măsurile judiciare luate împotriva acestuia au accentuat neîncrederea unei părți a populației în justiție.

”În privința presupuselor dispozitive de supraveghere din locuința noastră – camerele video de monitorizare a familiei noastre cu doi copii minori – există întrebări legitime privind temeiul legal, autorizarea și modalitatea de punere în executare a acestor măsuri. Nu au fost prezentate date sau probe care să justifice încălcarea dreptului fundamental la viață privată și de familie. Instanța însăși a apreciat că noile acuzații informatice nu întrunesc în acest moment minimul necesar, pragul suspiciunii rezonabile pentru a dispune o măsură preventivă. Cu ce drept atunci sunt prezentate public de presă ca fapte dovedite? De asemenea, se invocă în această motivare apărută în presă pericolul pentru ordinea publică pe care îl reprezintă deținutul politic Călin Georgescu și necesitatea izolării inculpatului pentru a menține ordinea publică. Însă tocmai aici apare caracterul excepțional al acestui caz, un caz unic după 1989, anul în care peste o mie de oameni au murit în România ca noi să trăim în libertate, să nu mai trăim într-un stat tiranic.

Și această unicitate constă în faptul că arestarea deținutului politic Călin Georgescu nu a liniștit o parte semnificativă a opiniei publice, ci, din contră, a amplificat protestele, tensiunea și sentimentul de nedreptate. În loc să restabilească încrederea în actul de justiție, a adâncit neîncrederea celor care văd în această măsură, pe bună dreptate, o persecuție politică. Noi nu cerem privilegii. Cerem, pur și simplu, aplicarea acelorași principii pentru fiecare om: prezumția de nevinovăție, proporționalitatea măsurilor preventive, respectarea dreptului la apărare și o justiție care să nu fie anticipată prin verdicte de presă”, a mai spus Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu: ”Legea trebuie să fie egală pentru noi toți”

Cristela Georgescu insistă că familia sa solicită respectarea drepturilor fundamentale și aplicarea acelorași reguli tuturor persoanelor cercetate penal.

”Respectul pentru justiție nu înseamnă tăcere în fața nedreptății. Înseamnă să cerem să fie dreaptă, să fie corectă, să fie independentă pentru toți. Altfel, cum explicăm că persoane condamnate pentru fapte de o gravitate extremă, cum ar fi uciderea din culpă a mai multor oameni, pot fi în libertate fără nicio zi de închisoare și, mai mult, își arogă autoritatea morală de a apluda pedepsirea publică și privarea de libertate a unui om a cărui reputație și carieră impecabilă până la alegerile prezidențiale din 2024 pe care le-a câștigat și care au fost anulate ulterior – atenție, în timp ce se desfășura turul doi…

Cum pot aplauda faptul că el este vinovat pentru o presupusă înșelăciune care nu a fost stabilită de nicio instanță? Legea, repet, trebuie să fie egală pentru noi toți. Iar celor care confundă astăzi puterea de a decide asupra destinului unui om și al familiei sale cu dreptul de a-i nesocoti drepturile și libertățile fundamentale, le reamintesc: puterea este vremelnică, dar răspunderea pentru nedreptate nu. Și greu le va fi celor care fac nedreptatea să trăiască dreptatea lui Dumnezeu”, a încheiat soția lui Călin Georgescu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOPNeti Sandu nominalizează zodia care are mari probleme cu greutatea și cu finanțele în noiembrie: Kilogramele cresc, banii scad
11:05
Neti Sandu nominalizează zodia care are mari probleme cu greutatea și cu finanțele în noiembrie: Kilogramele cresc, banii scad
NEWS ALERTO femeie a fost înjunghiată pe o stradă din Caracal de fostul său soț, militar
10:29
O femeie a fost înjunghiată pe o stradă din Caracal de fostul său soț, militar
INEDITCare este cel mai mic oraș din România, ca populație. Toți locuitorii încap într-un bloc din București
10:15
Care este cel mai mic oraș din România, ca populație. Toți locuitorii încap într-un bloc din București
FLASH NEWSROMATSA a reziliat contractul cu DAN AIR pentru datorii de peste două milioane de lei
10:10
ROMATSA a reziliat contractul cu DAN AIR pentru datorii de peste două milioane de lei
EXTERNEWashington interzice participarea sportivelor transgender în competițiile feminine școlare. Măsura a fost aprobată prin referendum
09:43
Washington interzice participarea sportivelor transgender în competițiile feminine școlare. Măsura a fost aprobată prin referendum
LIFESTYLETurist spaniol, experiență groaznică în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia. S-a cazat pe 30 octombrie 2026 în Iaki, dar a promis că nu va reveni niciodată
09:35
Turist spaniol, experiență groaznică în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia. S-a cazat pe 30 octombrie 2026 în Iaki, dar a promis că nu va reveni niciodată
Mediafax
Premieră. Un satelit american a fotografiat avionul spațial ULTRASECRET al Chinei
Digi24
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat pe întuneric între Prințul Marco și Gabriella, de fapt. Am editat imaginile și le-am 'aprins lumina'
Prosport.ro
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump dezvăluie ce sfaturi i-ar da acum: „Să nu uităm că pe vremuri a fost democrat”
Mediafax
O spioană a Chinei ar fi ajuns în patul șefului Nvidia! Scandalul a ajuns până la Donald Trump
Click
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat”
Digi24
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu proiectul unei baze americane permanente”. Cu cât suntem în urma Poloniei
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
NEWS ALERTProteste în Paraguay: Un fost candidat la președinție, care a încercat să se alăture demonstrațiilor împotriva președintelui Santiago Peña, a fost fugărit, atacat și alungat de manifestanți
10:54
Proteste în Paraguay: Un fost candidat la președinție, care a încercat să se alăture demonstrațiilor împotriva președintelui Santiago Peña, a fost fugărit, atacat și alungat de manifestanți
VIDEOIon Cristoiu: Nicușor Dan amenință cu anularea alegerilor în cazul în care PSD – partidul său de suflet – pierde
10:45
Ion Cristoiu: Nicușor Dan amenință cu anularea alegerilor în cazul în care PSD – partidul său de suflet – pierde
DEZVĂLUIRICe scrie în mesajul de amenințare cu bombă primit de redacțiile din Europa. Autorul lui avertizează Occidentul că haosul aerian este doar începutul
10:01
Ce scrie în mesajul de amenințare cu bombă primit de redacțiile din Europa. Autorul lui avertizează Occidentul că haosul aerian este doar începutul
ANALIZA de 10Focoase nucleare în statele baltice? Letonia și Lituania cochetează cu ideea, dar obstacolele sunt semnificative. Ce prevede înțelegerea NATO-Rusia din 1997
10:00
Focoase nucleare în statele baltice? Letonia și Lituania cochetează cu ideea, dar obstacolele sunt semnificative. Ce prevede înțelegerea NATO-Rusia din 1997
NEWS ALERTPreședintele Paraguayului, destituit și arestat la domiciliu după ce 3 milioane de persoane nu și-au mai putut retrage banii de la banca unde a fost acționar
09:36
Președintele Paraguayului, destituit și arestat la domiciliu după ce 3 milioane de persoane nu și-au mai putut retrage banii de la banca unde a fost acționar
FLASH NEWSPremierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Reactorul 1 a început să producă energie
09:15
Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Reactorul 1 a început să producă energie

Cele mai noi

Trimite acest link pe