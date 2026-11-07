Cristela Georgescu acuză că drepturile soțului său sunt încălcate: „Pentru a câta oară află presa înaintea apărării și a familiei ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu?”

Cristela Georgescu acuză că informații din dosarul penal al soțului său, Călin Georgescu, ajung în presă înainte ca avocații să primească documentele oficiale.

Într-un mesaj publicat vineri, aceasta critică prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile și susține că expunerea mediatică a unor informații din anchetă afectează dreptul la apărare și prezumția de nevinovăție.

”Pentru a câta oară află presa înaintea apărării și a familiei ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu? Câte asemenea încălcări ale drepturilor fundamentale și ale exigențelor unui act de justiție trebuie să mai tolerăm? Câte? În România așa-zis democratică, un stat care se pretinde stat de drept, motivarea Curții de Apel București în ceea ce privește cele 30 de zile suplimentare de arest preventiv este deja comentată public peste tot, în timp ce apărarea – avocații noștri – nu au primit încă documentul în mod oficial.”, a spus Cristela Georgescu într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale.

Soția lui Călin Georgescu susține că nu este prima dată când informații din anchetă ajung în spațiul public înainte de a fi comunicate familiei sau apărării. Ea amintește că a reclamat o situație asemănătoare și în timpul perchezițiilor, când fotografii și date personale ar fi fost difuzate aproape în timp real.

”Am denunțat personal această situație încă din timpul percheziției, când fotografii, informații, date personale ajungeau în presă aproape în timp real, ridicând întrebări grave legate de confidențialitatea procedurilor judiciare și de protecția vieții private a unei familii cu doi copii minori. De atunci, acest tipar se tot repetă sfidător, ca o insultă la adresa dreptului de apărare și a actului de justiție. Nouă ni se cere să respectăm limitele legale ale comunicării despre un dosar penal și ni se reamintesc consecințele nerespectării lor. Dar cine și, mai ales, cum răspunde pentru expunerea mediatică a unor informații confidențiale din dosar, care generează interpretări, corelări false și manipulative și care compromit prezumția de nevinovăție a deținutului politic Călin Georgescu?”, a mai spus soția lui Călin Georgescu.

”Noi nu cerem privilegii”

Soția lui Georgescu descrie situația drept una excepțională pentru România de după 1989 și consideră că măsurile judiciare luate împotriva acestuia au accentuat neîncrederea unei părți a populației în justiție.

”În privința presupuselor dispozitive de supraveghere din locuința noastră – camerele video de monitorizare a familiei noastre cu doi copii minori – există întrebări legitime privind temeiul legal, autorizarea și modalitatea de punere în executare a acestor măsuri. Nu au fost prezentate date sau probe care să justifice încălcarea dreptului fundamental la viață privată și de familie. Instanța însăși a apreciat că noile acuzații informatice nu întrunesc în acest moment minimul necesar, pragul suspiciunii rezonabile pentru a dispune o măsură preventivă. Cu ce drept atunci sunt prezentate public de presă ca fapte dovedite? De asemenea, se invocă în această motivare apărută în presă pericolul pentru ordinea publică pe care îl reprezintă deținutul politic Călin Georgescu și necesitatea izolării inculpatului pentru a menține ordinea publică. Însă tocmai aici apare caracterul excepțional al acestui caz, un caz unic după 1989, anul în care peste o mie de oameni au murit în România ca noi să trăim în libertate, să nu mai trăim într-un stat tiranic.

Și această unicitate constă în faptul că arestarea deținutului politic Călin Georgescu nu a liniștit o parte semnificativă a opiniei publice, ci, din contră, a amplificat protestele, tensiunea și sentimentul de nedreptate. În loc să restabilească încrederea în actul de justiție, a adâncit neîncrederea celor care văd în această măsură, pe bună dreptate, o persecuție politică. Noi nu cerem privilegii. Cerem, pur și simplu, aplicarea acelorași principii pentru fiecare om: prezumția de nevinovăție, proporționalitatea măsurilor preventive, respectarea dreptului la apărare și o justiție care să nu fie anticipată prin verdicte de presă”, a mai spus Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu: ”Legea trebuie să fie egală pentru noi toți”

Cristela Georgescu insistă că familia sa solicită respectarea drepturilor fundamentale și aplicarea acelorași reguli tuturor persoanelor cercetate penal.

”Respectul pentru justiție nu înseamnă tăcere în fața nedreptății. Înseamnă să cerem să fie dreaptă, să fie corectă, să fie independentă pentru toți. Altfel, cum explicăm că persoane condamnate pentru fapte de o gravitate extremă, cum ar fi uciderea din culpă a mai multor oameni, pot fi în libertate fără nicio zi de închisoare și, mai mult, își arogă autoritatea morală de a apluda pedepsirea publică și privarea de libertate a unui om a cărui reputație și carieră impecabilă până la alegerile prezidențiale din 2024 pe care le-a câștigat și care au fost anulate ulterior – atenție, în timp ce se desfășura turul doi…

Cum pot aplauda faptul că el este vinovat pentru o presupusă înșelăciune care nu a fost stabilită de nicio instanță? Legea, repet, trebuie să fie egală pentru noi toți. Iar celor care confundă astăzi puterea de a decide asupra destinului unui om și al familiei sale cu dreptul de a-i nesocoti drepturile și libertățile fundamentale, le reamintesc: puterea este vremelnică, dar răspunderea pentru nedreptate nu. Și greu le va fi celor care fac nedreptatea să trăiască dreptatea lui Dumnezeu”, a încheiat soția lui Călin Georgescu.