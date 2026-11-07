Turist spaniol, experiență groaznică în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia. S-a cazat pe 30 octombrie 2026 în Iaki, dar a promis că nu va reveni niciodată

Iaki, hotelul de 4 stele al lui Gică Hagi din Mamaia, este una dintre cele mai cunoscute și căutate locații de la malul mării. Pentru a-și petrece vacanța aici, turiștii trebuie să scoată din buzunar sume destul de mari de bani. Mai mult decât atât, prețurile sunt mai ridicate iarna, în perioada sărbătorilor, decât în timpul sezonului estival.

Un turist spaniol a rămas complet dezamăgit după ce și-a petrecut vacanța la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia. Acesta a lăsat o recenzie de doar o stea pe Booking, iar ulterior a scris motivul pentru care nu va mai reveni la celebra unitate de cazare.

Sondaj Gândul Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres? Nu știu

Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

Principalul motiv care i-a provocat nemulțumire turistului a fost lipsa unui fier de călcat în cameră. Acesta a precizat că situația este cu atât mai neplăcută cu cât oaspeții care au nevoie să-și calce hainele sunt nevoiți să le ducă în camera de bagaje, unde, cel mai probabil, pot folosi un fier de călcat pus la dispoziție de personal.

Ce a scris turistul în recenzia de o stea

„Lipsa de întreținere este incredibilă. Nu există fier de călcat în cameră. Dacă este nevoie, trebuie să vă duceți hainele și să le călcați în camera de bagaje!”, a scris turistul în recenzia lăsată hotelului.

Nu este singurul turist care a avut nemulțumiri legate de condițiile de cazare și serviciile oferite de unitatea hotelieră. Ovidiu, un turist canadian de origine română care a ales hotelul lui Gică Hagi pentru a-și petrece câteva zile pe litoral a fost dezamăgit de experiența avută. La plecare, acesta a lăsat o recenzie nu tocmai pozitivă

Aspectul de care acesta a fost deranjat a fost mirosul de pe coridor. Canadianul a precizat că pe holul hotelului a simțit un miros foarte urât care ar fi provinit de la covoare, după cum spune el. Mai mult decât atât, același miros neplăcut ar fi persistat și în camera în care turistul și familia sa au fost cazați.

„Coridorul miroase foarte urât. Cred că mirosul provine de la covoare, prin urmare, acestea trebuie înlocuite sau au nevoie de o curățare majoră. Același miros era și în cameră, dar nu la fel de rău”, a scris Ovidiu în recenzia sa.