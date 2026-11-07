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Președintele Paraguayului, destituit și arestat la domiciliu după ce 3 milioane de persoane nu și-au mai putut retrage banii de la banca unde a fost acționar

Președintele Paraguayului, destituit și arestat la domiciliu după ce 3 milioane de persoane nu și-au mai putut retrage banii de la banca unde a fost acționar
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Președintele Paraguayului, Santiago Peña, a fost înlăturat din funcție prin votul Senatului și plasat în arest la domiciliu, după ce falimentul unei bănci digitale a declanșat o criză politică și proteste de amploare în Paraguay, informează Mediafax.

Parlamentarii paraguayeni au votat vineri destituirea președintelui Santiago Peña, inclusiv cei din propriul său partid, după prăbușirea Ueno Bank, deținută de grupul financiar Grupo Vázquez, în care fostul președinte a fost acționar. La câteva minute după vot, autoritățile au dispus arestarea sa la domiciliu, potrivit BBC.

După ce Ueno Bank a intrat în faliment, Banca Centrală a Paraguayului a preluat controlul asupra instituției și a blocat operațiunile acesteia. Aproximativ trei milioane de clienți nu au mai putut retrage banii din conturi, inclusiv economiile și pensiile.

Clienți, 60% din populația adultă a Paraguayului

Banca avea clienți care reprezentau aproximativ 60% din populația adultă a Paraguayului și administra inclusiv fonduri publice și bani din sistemul de pensii.

Falimentul a provocat proteste în capitala Asunción și în alte orașe. Oamenii au cerut să-și recupereze banii și ca responsabilii pentru prăbușirea băncii să fie trași la răspundere. Banca Centrală a anunțat începerea plăților către deponenți, însă milioane de clienți nu aveau încă acces la toate fondurile din conturi.

Parlamentarii care au susținut destituirea l-au acuzat pe Peña de conflicte de interese, intervenții în activitatea de supraveghere bancară și folosirea necorespunzătoare a fondurilor de pensii. De asemenea, fostul președinte este acuzat că a participat la mușamalizarea situației în care a fost implicată și Banca Centrală.

Santiago Peña a deținut acțiuni în Grupo Vázquez, compania care controla Ueno Bank, până în 2025. El susține că nu a încălcat legea și că acuzațiile la adresa sa sunt nefondate.

Peña își anunțase demisia joi, într-un mesaj video adresat populației, în care și-a cerut scuze pentru situația creată. „Nu a fost niciodată intenția mea să trădez încrederea pe care mi-ați acordat-o”, a transmis acesta.

Președintele urmează să fie audiat de procurori

Parlamentul a decis însă continuarea procedurii de destituire, în loc să accepte demisia. Astfel, Peña a pierdut și dreptul de a ocupa un loc pe viață în Senat, funcție care i-ar fi oferit imunitate în fața urmăririi penale.

44 dintre cei 45 de senatori ai Paraguayului au votat în favoarea destituirii lui Peña.

Președintele Senatului, Basilio Núñez, a anunțat că fostul șef al statului a fost găsit vinovat de neîndeplinirea atribuțiilor funcției.

După vot, vicepreședintele Pedro Alliana a depus jurământul ca președinte interimar. Pedro Alliana va conduce Paraguayul până în 2028 și a promis că toți cei care nu își pot recupera banii din cauza prăbușirii băncii vor primi despăgubiri integrale.

Santiago Peña urmează să fie audiat sâmbătă de procurori, fiind suspectat de abuz de încredere, trafic de influență și deturnare de fonduri. El va rămâne în arest la domiciliu până la stabilirea acuzațiilor definitive.

Avocatul său, Ricardo Preda, a respins acuzațiile, pe care le-a descris drept „iresponsabile și oportuniste”.

Destituirea lui Peña deschide calea urmăririi sale penale. Pierderea imunității prezidențiale le permite procurorilor să continue ancheta.

Foto: x.com

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