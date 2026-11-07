Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Reactorul 1 a început să producă energie

Premierul Luca Niculescu şi ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, vor vizita sâmbătă Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Vizita are loc la o zi după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional, la peste trei luni după ce a fost oprită.

Vizita prim-ministrului şi a ministrului Energiei la Cernavodă este programată de la ora 10.00, la final urmând să aibă loc declaraţii de presă.

Vineri, Unitatea 1 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă a fost repornită, după ce aceasta a fost închisă în luna iulie. ”Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie 2026, conform Raportului Curent emis în data de 4 noiembrie 2026”, a transmis Nuclearelectrica.

Sâmbătă, la ora 9.00, Unitatea 1 de la Cernavodă livra deja 276 MW.

Capacitatea maximă a reactorului, care ar urma să ajungă sâmbătă, este de 700 MW.

Trei luni de când ambele reactoare au fost oprite

”Repornirea Unității 1 a Centralei de la Cernavodă a fost programată după ce, în urma verificărilor de amploare efectuale, specialiștii autorității naționale de reglementare și control în domeniul nuclear, Comisiei Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) au constatat îndeplinirea condițiilor pentru ieșirea din starea de oprire garantată și a permis inițierea etapelor de repornire”, a declarat președintele CNCAN, Cantemir Marian Ciurea-Ercău, notează Mediafax.

Când va putea fi pus în funcțiune și Reactorul 2

Repornirea Reactorului 2 depinde de o creștere suplimentară și stabilă a nivelului apei, potrivit Nuclearelectrica. Funcționarea Unității 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcire, ceea ce va provoca o nouă scădere a nivelului din bazinul de aspirație al centralei. Pentru Unitatea 2 este nevoie ca nivelul Dunării să continue să crească și să se mențină suficient de ridicat mai multe zile.