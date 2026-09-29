Cristina Demetrescu dezvăluie cele 2 zodii feminine care ar putea rămâne însărcinate în această toamnă.

Luna Plină din 26 septembrie 2026 își păstrează influența simbolică și în ultimele zile ale lunii. Potrivit previziunilor realizate de Cristina Demetrescu, Luna Plină în Berbec este asociată cu independența, inițiativa și exprimarea propriilor idei, a relatat astrologul în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV.

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Iată cele 2 zodii feminine care ar putea rămâne însărcinate în această toamnă, conform astrologului Cristina Demetrescu.

Ce îi așteaptă pe Vărsători

Una dintre zodiile menționate de Cristina Demetrescu este Vărsătorul. Pentru unii Vărsători, este momentul pentru stabilitate, pentru a se așeza la casa lor sau chiar pentru a întemeia o familie.

Totuși, astrologul avertizează asupra unui lucru. Dacă nu sunt dispuși să facă anumite compromisuri pe plan personal, nativii acestei zodii pot pierde oportunități.

Gemenii au avut o perioadă imprevizibilă pe plan personal

Cea de-a doua zodie nominalizată de Cristina Demetrescu este Gemeni. În cazul acestora, această perioadă a fost una destul de imprevizibilă pe plan personal. În viața unora poate apărea o persoană nouă, iar alții se pot gândi mai serios la un copil.

De asemenea, pot apărea proiecte care să le aducă echilibru. Pe măsură ce luna septembrie se apropie de final, o simplă întâlnire, o apropiere sau o idee nou apărută pot căpăta o însemnătate importantă.