2 zodii care au mari probleme de sănătate în a doua jumătate a lunii octombrie. Avertismentul expertei Cristina Demetrescu de la Pro TV

Două zodii care au mari probleme de sănătate în a doua jumătate a lunii octombrie. Avertismentul expertei Cristina Demetrescu de la Pro TV.

În timp ce unele zodii sunt sfătuite să acorde mai multă atenție relațiilor personale, sănătății și posibilelor tensiuni de la locul de muncă, altele pot avea parte de oportunități profesionale importante sau pot realiza investiții cu potențial de câștig pe termen lung.

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Potrivit previziunilor astrologului Cristina Demetrescu, săptămâna 12-18 octombrie aduce multe provocări pentru toate cele 12 zodii. În cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, de la PRO TV, Cristina Demetrescu a dezvăluit care sunt cele două zodii care pot avea mari probleme de sănătate în cea de-a doua jumătate a lunii octombrie.

Cele două zodii care pot avea probleme de sănătate

Potrivit astrologului, prima zodie vizată este Fecioara. Este recomandat ca nativii acestei zodii să acorde mai multă atenție sănătății, în special pentru că Marte în Leu este asociat cu o avertizare privind sistemul cardiovascular. Totuși, acest lucru nu înseamnă un diagnostic.

În ceea ce privește viața socială și profesională, Fecioarele pot fi ținta bârfelor sau a unor comentarii mai puțin plăcute. Cea mai bună alegere este să nu intre în conflicte inutile și să încerce să evite astfel de subiecte.

Cea de-a doua zodie care ar putea avea probleme de sănătate în această lună este zodia Pești. La fel ca Fecioarele, și Peștii ar trebui să acorde mai multă atenție sănătății. Este posibil să fie necesară o intervenție medicală minoră. Un alt aspect important este viața profesională.

Nativii acestei zodii ar fi implicați în tensiuni cu unii colegi de muncă. De aceea, este recomandat să trateze orice situație cu prudență. Cea mai bună decizie este să evite conflictele personale. Pe de altă parte, dacă este vorba de o competitivitate productivă, pot apărea și rezultate bune.