Criza apei din Prahova și Dâmbovița, un dezastru anunțat. Greșeli umane care au lăsat peste 100.000 de oameni fără apă și România fără energie

Asociația de mediu, Energia Inteligentă, a analizat criza de la Paltinu, despre care spune că este consecința directă a „unui lanț de neglijențe tehnice tolerate în timp, a unei goliri operate fără rezerve și fără strategii alternative, agravate de lipsa de coordonare între instituții și ignorarea avertismentelor hidrologice, transformând o intervenție previzibilă într-un colaps regional alimentării cu apă și într-o vulnerabilitate energetică majoră.
Cauze care au dus la necesitatea golirii Barajului Paltinu:
Barajul Paltinu a fost pus în funcțiune în anul 1971 și a beneficiat de reparații, consolidări și revizii de-a lungul timpului. După umplerea inițială, în perioada 1976–1982 au fost realizate lucrări de consolidare: sa suplimentat voalul de etanșare, sa amplificat sistemul de drenaj și sa stabilizat versantul stâng prin ancorări și blocuri de beton, ca urmare a unor infiltrații detectate la bază.
Verificări efectuate în vara anului 2025 au detectat deficiențe la vanele de la instalația de golire de pe fundul lacului Paltinu, ceea ce a impus scăderea nivelului apei pentru a putea interveni în siguranță. Ulterior în timpul interveției o galerie de acces a barajului sa înfundat generând necesitatea altor intervenţii urgente.
Combinația dintre lucrările de golire și condiții meteorologice au generat un dezechilibru, era nevoie să se scadă nivelul apei pentru a repara vanele și curățarea galeriilor, dar în aceeași scădere a nivelului apei exista riscul să creeze o sistare a apei pentru consum. Ploile recente au adus un val de aluviuni în lac, ceea ce a crescut turbiditatea apei la valori mult peste limitele admise. Apa a devenit „nămol”, ceea ce a făcut imposibilă tratarea ei în syația de tratare aval de Baraj pentru consum.
Alimentarea cu apă potabilă a fost suspendată temporar începând cu data de 28 octombrie 2025, ora 15.30, drept urmare, în industrii și companii care foloseau apă de la această sursă s-au impus restricții, reducerea debitului sau oprirea completă — în funcție de disponibilități.
Dacă pentru populație s-a luat hotărîrea după data de 28.11.2025, să se asigure o distribuție alternativă de apă (rezervoare mobile, puncte de distribuție temporară) până la normalizarea parametrilor apei, pentru industrie (inclusiv sistemele energetice), apa a fost oprită urmând să funcționeze până la momentul finalizării stocurilor interne a fiecărei societăți comerciale.
Autoritățile care asigură sistemul de apă (Administrația Națională Apele Române, Hidro Prahova etc.) au recunoscut că au gestionat situația defectuasă, pe lângă factorii naturali — și o lipsă de coordonare / profesionalism, în sensul că nu s-au luat în calculul riscului real și nu s-au planificat rezerve adecvate.
A. Mărirea capacității de stocare a apei pentru situații d ecriză — rezervoare tampon
Înainte de coborârea apei din lac, trebuia:
B. Monitorizare hidrologică și predicție meteo integrată
Înainte de golire se analizează:
Lucrările nu se programează în sezonul cu risc mare.
C. Comunicare anticipată și programată
Populația trebuie anunțată cu:
(aceste puncte sunt documentate din cronologie si surse oficiale)
A. Coborârea nivelului apei din lac a început înainte să fie pregătit consumatorul
B. Nu sa făcut stocare în rezervoare (autonomie)
C. Sa continuat coborârea nivelului apei chiar în timpul unor coduri hidrologice portocalii
D. Priza de captare a ajuns sub nivelul recomandat
în ultimele zile de coborare a nivelului apei din baraj, apa disponibilă pentru captare era foarte aproape de fund lacului, unde există întotdeauna:
nămol, argilă, aluviuni, calitatea apei s-a deteriorat rapid
E. Nu a existat un plan B funcțional
Când turbiditatea a crescut:
Apele Române, Hidroelectrica, ESZ Prahova, CJSU:
7. Lucrările la golirea de fund (GF2) au fost pornite fără plan complet
Obturarea GF2 a fost descoperită în iunie 2025, întrebarea logică: de ce nu sa făcut planul complet înainte de începerea golirii?
Apreciem că situația de la Paltinu s-ar fi putut evita în proporție de 70–90% dacă:
Apa dintr-un lac asemănător Lacului Paltinu, devine din nou „clară” (turbiditate în limite normale) doar când aluviunile (noroiul, argila, materialul fin) aduse de viituri încep să se depună pe fundul lacului, asigurând în zona gurii de captarea (stratul de apă din care se face captarea este de obicei la o anumită cotă, nu chiar la suprafață), apă cu un nivel redus de particule. Dar asta se întâmplă doar dacă debitele de intrare revin la un regim normal, adică nu mai vin viituri cu nămol din amonte.
Nu avem date publice de tip „debit exact evacuat pe fiecare zi” pentru Paltinu, dar, în general, la un baraj de acest tip:
golirea controlată a unei mari părți din volum (pentru inspecții sau lucrări) poate dura de câteva săptămâni, în funcție de:
Centrala de la Brazi a OMV Petrom are 3 turbine în total — două turbine pe gaze și o turbină pe abur.
Centrala electrică OMV Petrom de la Brazi este o centrală pe ciclu combinat gaze–abur (CCGT) , iar acest tip de centrală are nevoie de cantități mari de apă pentru mai multe procese tehnice esențiale.
1. Răcirea instalațiilor (funcția cea mai importantă)
Turbina pe gaz și turbina pe abur produc foarte multă căldură.
Apa este folosită în sistemul de răcire , pentru a:
Fără apă suficientă, centrală nu poate condensa aburul , ceea ce oprește întreg ciclul termic centrala trebuie oprită .
2. Producerea aburului pentru turbina cu abur
Într-o centrală pe ciclu combinat:
Turbina pe gaz produce energie electrică.
Gazele fierbinți evacuate sunt folosite pentru a produce abur .
Acest abur pune în mișcare a doua turbină , turbina cu abur, crescând randamentul total.
Pentru a produce acest abur, este nevoie de apă demineralizată, foarte pură , folosită în cazanele recuperatoare.
3. Tratamente chimice și procese auxiliare
Apa este folosită și pentru:
4. De ce oprirea apei oprește centrala care produce energie electrică în CCGT
Fără debit suficient de apă:
Prin urmare, centrală intră în oprire controlată .
Oprirea parțială a centralei OMV Petrom a determinat în data de 2 decembrie 2025, scăderea producției de energie electrică din hidrocarburi cu 344 MWh (26%) între ora 8 și ora 13, conform datelor Transelectrica. Între aceleași ore avem o creștere a importurilor cu 490 MWh (73%). În data de 2.12.2025 la ora 13 importurile de energie electrica în Romania era de 1175 MWh (15%) față de 678 MWh (9%) la ora 8.
Apreciem că acestea ar putea sa ajungă în cursul zile de 3.12.2025 la un nivel de cca 2000 MWh (26%) și să se mențină la acest nivel până la repornirea Cetralei de la Brazi (2-5 zile).
Această situație poate să ridice probleme de creșetere a prețului energiei electrice pe piața engros, care va fi achitat de consumatori luniile viitoare. Nu vom avea o creștere a prețului la populație în luna decembrie 2025.
Impactul opririi Centralei OMV Petrom de la Brazi asupra prețului energiei electrice în România este deja resimțit în piață, prețul mediu PZU România în ziua de 3.12.2025 față de ziua 2.12.2025 a crescut cu 14%.
Criza de apă cauzată de situația de la Paltinu poate avea impact domino : de la alimentarea populației, la industrie, la producția de energie electrică și termoficare. În contextul actual, într-o zonă ca Prahova / Ploiești / regiunea alimentată din baraj, nu e doar un disconfort pentru populație, ci și o vulnerabilitate structurală pentru industrii și furnizorii de energie.
Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a analizat situația de la Barajul Paltinu și a punctat că autoritățile au pasat vina de la o instituție la alta. Potrivit președintelui AEI, este vorba de un dezastru instituțional.
„Barajul Paltinu n-a cedat tehnic. A cedat instituțional. Adică acolo unde trebuia să existe:
Un stat funcțional ar fi reacționat înainte, nu după. Ar fi comunicat coerent, nu contradictoriu. Ar fi menținută infrastructură, nu ar fi pus-o pe pilot automat. Ar fi avut oameni pregătiți, nu oameni numiți.
Criza de la Paltinu este simptomul unui sistem în care nimeni nu răspunde pentru nimic. Iar într-un astfel de stat, crizele nu sunt excepții. Sunt inevitabilități”, a precizat Chisăliță.
Foto: Mediafax
Recomandarea autorului:
Războiul apei continuă. ESZ Prahova denunță „deciziile eronate” luate de Apele Române și Ministerul Mediului
Soluția ministrei Buzoianu la Criza Apei: „Singura modalitate e să treacă tot procesul de tratare al apei. Ultima discuție era în vederea unor soluții ca să nu se închidă rafinăria”
Lungul șir de minciuni care a dus la dezastrul Crizei Apei, în imagini video. Diana Buzoianu spunea, în urmă cu două săptămâni, că „nu există niciun risc” pentru populație din cauza barajului Paltinu. Apoi a spus că „riscurile existau, dar nu erau comunicate”. Acum s-a aflat că riscurile au fost comunicate