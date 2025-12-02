În timp ce peste 100.000 de oameni stau fără apă potabilă, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus într-o intervenție live la Antena 3 CNN că procesul de tratare este singura soluție pentru a depăși criza apei. Buzoianu spunea în urmă cu două săptămâni că lucrările de la Vidraru și Paltinu sunt controlate și în siguranță.

Criza apei din Argeș, Prahova și Dâmbovița, care a lăsat mai mulți oameni fără apă potabilă continuă. După ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a activat mecanismul de suport pentru 378 de pacienți din 5 spitale afectate din Prahova, ministra mediului, Diana Buzoianu, vine cu soluții pentru cei peste 100.000 de oameni afectați. În urmă cu două săptămâni, Buzoianu asigura că lucrările de la Vidraru și Paltinu erau „controlate” și „nu reprezintă niciun fel de pericol pentru oamenii din aval”.

„Sunt două lucrări total separate, nu au legătură între ele. Sunt controlate, făcute pentru a realiza anumite obiective. Nu reprezintă niciun fel de pericol pentru oamenii din aval. Accesul la apă este asigurat. Nu există niciun fel de pericol pentru comunități.”, a transmis Diana Buzoianu în urmă cu două săptămâni.

Realitatea însă avea să o lovească pe ministra mediului care și-a schimbat complet discursul liniștitor de acum două săptămâni. Diana Buzoianu spune că riscurile erau cunoscute de fapt, doar că nu au fost comunicate și aruncă vina pe autoritățile locale și pe populația care ar fi putut fi mai bine pregătită.

„În această perioadă au existat multiple comunicări scrise care au spus de nenumărate ori că există riscul să nu mai fie asigurată apa. Aceste riscuri, însă, nu au fost comunicate. În principiu, oamenii au știut că nu există niciun risc, deși două autorități au comunicat între ele despre aceste riscuri. Soluții ar fi existat. Populația ar fi putut fi mai bine pregătită dacă știam de acest risc.”, spune acum ministrul Mediului.

Buzoianu spune că se caută soluții ca rafinăria să nu fie închisă

rafinăria care acoperă aproximativ 10% din producția națională de energie Ministra Mediului a transmis că nu știe care a fost concluzia ședinței de la Consiliul Prahova, dar suține că au început toate procesele de tratare ale apei. Aceasta susține că singura modalitate de a depăși acest moment este să treacă tot procesul de tratare al apei. Referitor la repornirea centralei electrice de la Brazi, Buzoianu a spus că se va face același proces și că s-au purtat discuții pentru casă nu fie închisă.

„Singura modalitate de a depăși acest moment este să treacă tot procesul de tratare al apei și să înceapă să fie dată apa, care înțeleg că are un proces similar și pentru operatorii economici de la Petrom.”

