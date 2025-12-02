Prima pagină » Actualitate » Lungul șir de minciuni care a dus la dezastrul Crizei Apei, în imagini video. Diana Buzoianu spunea, în urmă cu două săptămâni, că „nu există niciun risc” pentru populație din cauza barajului Paltinu. Apoi a spus că „riscurile existau, dar nu erau comunicate”. Acum s-a aflat că riscurile au fost comunicate

Lungul șir de minciuni care a dus la dezastrul Crizei Apei, în imagini video. Diana Buzoianu spunea, în urmă cu două săptămâni, că „nu există niciun risc” pentru populație din cauza barajului Paltinu. Apoi a spus că „riscurile existau, dar nu erau comunicate”. Acum s-a aflat că riscurile au fost comunicate

Bianca Dogaru
02 dec. 2025, 21:33, Actualitate

Criza apei din Argeș, Prahova și Dâmbovița, care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă, dezvăluie o realitate pe care Ministerul Mediului a încercat s-o mascheze: lucrările de la Vidraru și Paltinu nu erau „controlate” și „fără niciun pericol”, așa cum asigura ministra Diana Buzoianu înainte de izbucnirea dezastrului. Mai mult, ministra a spus că nu a avut informări asupra pericolelor, dar Prefectura Prahova a emis un comunicat în acest sens încă din 6 noiembrie. Gândul prezintă firul poveștii.

Sursa foto: Profimedia

Astăzi, aceeași ministră are un discurs total diferit. Vorbește despre „riscuri necomunicate”, „documente oficiale ignorate” și „pericole cunoscute, dar neanunțate”. Practic, situația care ieri părea sub control, devine azi un lanț de erori.

Cu toate acestea, așa cum Gândul a arătat, un Comunicatul Prefecturii Prahova, emis pe 6 noimebrie, spune negru pe alb că autoritățile locale avertizaseră deja asupra unui posibil dezastru.

Ce spunea Buzoianu înainte: „Totul este controlat. Nu există niciun fel de pericol”

În urmă cu două săptămâni, ministra Mediului transmitea un mesaj liniștitor, în timp ce lacul Vidraru era golit pentru prima dată în 60 de ani, iar la Paltinu scădea nivelul apei.

„Sunt două lucrări total separate, nu au legătură între ele. Sunt controlate, făcute pentru a realiza anumite obiective. Nu reprezintă niciun fel de pericol pentru oamenii din aval. Accesul la apă este asigurat. Nu există niciun fel de pericol pentru comunități.”
Mai mult, Buzoianu lăuda coordonarea dintre Hidroelectrica, Apele Române și Minister, și insista că totul merge „cu specialiști, controlat și în siguranță”.

Sursa foto: Profimedia

Între timp, realitatea a contrazis decisiv toate aceste asigurări. 100.000 de oameni au rămas fără apă în 13 localități, stațiile de tratare s-au blocat din cauza aluviunilor, Ploiești și Câmpina nu au apă potabilă, un spital este alimentat cu apă la bidoane și Apele Române cer declararea stării de urgență.

Ce spune acum Buzoianu: „Riscurile existau. Existau și documente, dar nu au fost comunicate.”

Brusc, discursul s-a schimbat complet. Diana Buzoianu spune acum că, de fapt, riscurile erau cunoscute, doar că nu au fost comunicate. Ministra dă vina pe autorități și spune că populația ar fi putut fi mai bine pregătită.
„În această perioadă au existat multiple comunicări scrise care au spus de nenumărate ori că există riscul să nu mai fie asigurată apa. Aceste riscuri, însă, nu au fost comunicate. În principiu, oamenii au știut că nu există niciun risc, deși două autorități au comunicat între ele despre aceste riscuri. Soluții ar fi existat. Populația ar fi putut fi mai bine pregătită dacă știam de acest risc.”

Recomandarea video

Citește și

DECES Viceprimarul oraşului Uricani, Corneliu Braia, a murit la 64 de ani. Era unul dintre liderii de bază ai Partidului Social Democrat din Valea Jiului
21:24
Viceprimarul oraşului Uricani, Corneliu Braia, a murit la 64 de ani. Era unul dintre liderii de bază ai Partidului Social Democrat din Valea Jiului
ULTIMA ORĂ Întâlnire de urgență între ministrul Sănătății și CJ Prahova în „Criza Apei”. Cinci spitale sunt afectate, 378 de pacienți în pericol
21:10
Întâlnire de urgență între ministrul Sănătății și CJ Prahova în „Criza Apei”. Cinci spitale sunt afectate, 378 de pacienți în pericol
VIDEO Când se va redeschide Catedrala Mântuirii Neamului, după ce și-a deschis porțile pentru enoriași doar de Sfântul Andrei și Ziua Națională
20:40
Când se va redeschide Catedrala Mântuirii Neamului, după ce și-a deschis porțile pentru enoriași doar de Sfântul Andrei și Ziua Națională
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie 😢
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit ce ar putea declanșa boala Alzheimer

Cele mai noi