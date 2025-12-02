Lungul șir de minciuni care a dus la dezastrul Crizei Apei, în imagini video. Diana Buzoianu spunea, în urmă cu două săptămâni, că „nu există niciun risc” pentru populație din cauza barajului Paltinu. Apoi a spus că „riscurile existau, dar nu erau comunicate”. Acum s-a aflat că riscurile au fost comunicate

Criza apei din Argeș, Prahova și Dâmbovița, care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă, dezvăluie o realitate pe care Ministerul Mediului a încercat s-o mascheze: lucrările de la Vidraru și Paltinu nu erau „controlate” și „fără niciun pericol”, așa cum asigura ministra Diana Buzoianu înainte de izbucnirea dezastrului. Mai mult, ministra a spus că nu a avut informări asupra pericolelor, dar Prefectura Prahova a emis un comunicat în acest sens încă din 6 noiembrie. Gândul prezintă firul poveștii.
Sursa foto: Profimedia
Astăzi, aceeași ministră are un discurs total diferit. Vorbește despre „riscuri necomunicate”, „documente oficiale ignorate” și „pericole cunoscute, dar neanunțate”. Practic, situația care ieri părea sub control, devine azi un lanț de erori.
Cu toate acestea, așa cum Gândul a arătat, un Comunicatul Prefecturii Prahova, emis pe 6 noimebrie, spune negru pe alb că autoritățile locale avertizaseră deja asupra unui posibil dezastru.
În urmă cu două săptămâni, ministra Mediului transmitea un mesaj liniștitor, în timp ce lacul Vidraru era golit pentru prima dată în 60 de ani, iar la Paltinu scădea nivelul apei.
„Sunt două lucrări total separate, nu au legătură între ele. Sunt controlate, făcute pentru a realiza anumite obiective. Nu reprezintă niciun fel de pericol pentru oamenii din aval. Accesul la apă este asigurat. Nu există niciun fel de pericol pentru comunități.”
„În această perioadă au existat multiple comunicări scrise care au spus de nenumărate ori că există riscul să nu mai fie asigurată apa. Aceste riscuri, însă, nu au fost comunicate. În principiu, oamenii au știut că nu există niciun risc, deși două autorități au comunicat între ele despre aceste riscuri. Soluții ar fi existat. Populația ar fi putut fi mai bine pregătită dacă știam de acest risc.”