Lungul șir de minciuni care a dus la dezastrul Crizei Apei, în imagini video. Diana Buzoianu spunea, în urmă cu două săptămâni, că „nu există niciun risc” pentru populație din cauza barajului Paltinu. Apoi a spus că „riscurile existau, dar nu erau comunicate”. Acum s-a aflat că riscurile au fost comunicate

Criza apei din Argeș, Prahova și Dâmbovița, care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă, dezvăluie o realitate pe care Ministerul Mediului a încercat s-o mascheze: lucrările de la Vidraru și Paltinu nu erau „controlate” și „fără niciun pericol”, așa cum asigura ministra Diana Buzoianu înainte de izbucnirea dezastrului. Mai mult, ministra a spus că nu a avut informări asupra pericolelor, dar Prefectura Prahova a emis un comunicat în acest sens încă din 6 noiembrie. Gândul prezintă firul poveștii.

Sursa foto: Profimedia

Astăzi, aceeași ministră are un discurs total diferit. Vorbește despre „riscuri necomunicate”, „documente oficiale ignorate” și „pericole cunoscute, dar neanunțate”. Practic, situația care ieri părea sub control, devine azi un lanț de erori.

Cu toate acestea, așa cum Gândul a arătat, un Comunicatul Prefecturii Prahova, emis pe 6 noimebrie, spune negru pe alb că autoritățile locale avertizaseră deja asupra unui posibil dezastru.

Ce spunea Buzoianu înainte: „Totul este controlat. Nu există niciun fel de pericol”

În urmă cu două săptămâni, ministra Mediului transmitea un mesaj liniștitor, în timp ce lacul Vidraru era golit pentru prima dată în 60 de ani, iar la Paltinu scădea nivelul apei.

„Sunt două lucrări total separate, nu au legătură între ele. Sunt controlate, făcute pentru a realiza anumite obiective. Nu reprezintă niciun fel de pericol pentru oamenii din aval. Accesul la apă este asigurat. Nu există niciun fel de pericol pentru comunități.”

Mai mult, Buzoianu lăuda coordonarea dintre Hidroelectrica, Apele Române și Minister, și insista că totul merge „cu specialiști, controlat și în siguranță”.

Între timp, realitatea a contrazis decisiv toate aceste asigurări. 100.000 de oameni au rămas fără apă în 13 localități, stațiile de tratare s-au blocat din cauza aluviunilor, Ploiești și Câmpina nu au apă potabilă, un spital este alimentat cu apă la bidoane și Apele Române cer declararea stării de urgență.

Ce spune acum Buzoianu: „Riscurile existau. Existau și documente, dar nu au fost comunicate.”

Brusc, discursul s-a schimbat complet. Diana Buzoianu spune acum că, de fapt, riscurile erau cunoscute, doar că nu au fost comunicate. Ministra dă vina pe autorități și spune că populația ar fi putut fi mai bine pregătită.