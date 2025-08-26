CRIZĂ pe piața muncii din România: Țara noastră depășește media UE în privința dificultății de a găsi angajați calificați. Care sunt cauzele

România se află într-o poziție îngrijorătoare pe piața muncii. 40% dintre firmele din țara noastră raportează probleme cu forța de muncă, iar în cazul corporațiilor procentul urcă la 54%. Abandonul școlar masiv, inversarea fluxului de migrație și îmbătrânirea populației au adâncit această criză.

România depășește media UE în privința dificultății de a găsi angajați calificați, educația fiind principala cauză. În 2023, 56% dintre elevii au ales învățământul vocațional, dar rata de promovare la Bacalaureat a fost de sub 60%.

România are și cea mai mare pondere a elevilor care nu sunt înscriși în învățământul secundar superior, aproape 27% în 2023, față de media europeană de doar 7%. Migrația a adâncit și ea problemele. Pentru prima dată, după două decenii, țara noastră înregistrează o migrație netă pozitivă, însă majoritatea celor care intră în țară sunt muncitori necalificați din state non-UE precum Nepal, Srilankas sau Vietnam.

În același timp, specialiștii calificați continuă să emigreze spre Spania, Germania sau Italia. Îmbătrânirea populației este un alt factor care accentuează această criză. Între 2013 și 2024, numărul persoanelor de peste 65 de ani a crescut cu 17%, ajungând să reprezinte 20% din totalul populației.

Vârsta mediană a urcat la aproape 44 de ani, comparativ cu 40,5 ani în 2013, ceea ce înseamnă o presiune suplimentară asupra pieței muncii și a sustenabilității economice, potrivit România TV.

FOTO – Captură video: România TV

