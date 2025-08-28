Prima pagină » Actualitate » Criza PENSIILOR în Europa. 1 din 5 europeni, expus riscului de sărăcie. Îmbătrânirea populației și scăderea natalității agravează problema

Criza PENSIILOR în Europa. 1 din 5 europeni, expus riscului de sărăcie. Îmbătrânirea populației și scăderea natalității agravează problema

Denis Andrei
28 aug. 2025
Criza PENSIILOR în Europa. 1 din 5 europeni, expus riscului de sărăcie. Îmbătrânirea populației și scăderea natalității agravează problema
Foto: Profimedia images

Un raport al Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) avertizează că unul din cinci europeni este deja expus riscului de sărăcie la bătrânețe, iar fără reforme urgente, situația se va înrăutăți semnificativ.

„Este un procent îngrijorător de mare, sincer vorbind. Și dacă te uiți la femei, ele au un risc cu 30% mai mare de a ajunge în această situație”, a declarat Petra Hielkema, șefa EIOPA, într-un interviu pentru Politico.

Îmbătrânirea populației agravează problema

Populația Europei îmbătrânește rapid, iar peste 40 de ani va exista doar 1,5 lucrători pentru fiecare pensionar, jumătate din raportul actual.

„Unele țări au ajuns deja aici. Și asta nu este sustenabil”, a afirmat Hielkema.

Costul finanțării sistemelor publice de pensii crește vertiginos pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult, iar ratele natalității scad. La acestea se adaugă cheltuieli suplimentare cu sănătatea și îngrijirea vârstnicilor, crescând povara pentru contribuabili.

Momentul schimbării

Autoritatea UE recomandă dezvoltarea unor sisteme complementare de pensii private sau ocupaționale, care să permită cetățenilor să economisească individual pentru bătrânețe. Țările scandinave sunt cele mai bine pregătite, combinând pensiile de stat, fondurile ocupaționale și investițiile private.

În schimb, multe state din Europa de Est și de Sud depind aproape exclusiv de pensiile publice, iar veniturile la pensionare sunt semnificativ mai mici comparativ cu salariile active. De multe ori, cetățenii nu cunosc exact drepturile lor, din lipsa informațiilor clare de la autorități și angajatori.

Hielkema susține că există „un moment potrivit” pentru reforme majore, care să permită o mai bună administrare a pensiilor și să stimuleze investițiile în produse financiare.

„De ce sunt pensiile pe agendă? Pentru că avem nevoie de mai multe investiții, iar una dintre modalități este să mutăm economiile din conturile bancare în produse de investiții”, a explicat ea.

Mediafax
