CTP izbucnește din nou la adresa lui Nicușor Dan: „O gargară trufașă / Și nici președinte nu e”

Bianca Dogaru
08 mart. 2026, 18:19, Actualitate
CTP lansează un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce acesta s-a întâlnit în stradă cu proprii susținători. Oamenii protestau împotriva deciziei șefului statului de a susține lista PSD pentru conducerile Parchetelor, o mișcare pe care CTP o descrie drept o „cârdășie” de neînțeles pentru electoratul care l-a votat.

„Oamenii erau contrariați și întristați de cârdășia cu PSD a alesului lor. I-au făcut observații logice și de bun-simț, însă fără să ridice tonul sau să fie dușmănoși. În schimb, dl Dan, nervos, agresiv, absurd, însuflețit cum nu cred că l-am văzut vreodată, mai avea puțin și îi lua cu „Hai sictir!”. Fără să aducă alt argument decât cel al Autorității Sale: „Am de 100 de ori mai multe informații decât voi”, „Am făcut o analiză amplă, pentru a selecta vârfuri manageriale din Justiție”, „Sunt de cu totul altă părere decât opinia publică”, „Să aveți încredere în mine”. O gargară trufașă, demnă de D.J. Trump, din care nu rezultă decât că lista e a lui N. Dan și că, după buget, soarta premierului Bolojan va să fie pecetluită de președinte și de PSD,” a scris CTP pe Facebook

CTP taxează comportamentul „nematematic” al lui Nicușor Dan. Jurnalistul amintește de un episod de la B1 TV, unde președintele a făcut mai multe greșeli într-o demonstrație matematică.

„Un matematician autentic nu face niciodată afirmații fără suport (nu pot să nu amintesc episodul rezolvării problemei Vieta Jumping, Olimpiada Sydney 1988, de către dl Dan, în direct, pe picior, la B1 TV. Cu uimire i-am identificat atunci 4 sau 5 greșeli și o săritură peste calcule în demonstrație). Un sistem de axiome trebuie să fie noncontradictoriu, adică să nu conțină o propoziție și negata ei. Dl Dan se contrazice pe sine fără să clipească. Astă-vară declara ritos că va face „multe vizite” la CSM și că „Voi fi foarte bine pregătit” pentru ele. Apoi a amenințat, aberant, că va face „în ianuarie, imediat după vacanță” un referendum printre magistrați și dacă va rezulta că CSM e corupt „Vor pleca urgent acasă!”.”

CTP afirmă că Nicușor Dan este un „nepreședinte”. În final, acesta le răspunde celor care îl compară cu AUR printr-o frază în latină.

„Și nici președinte nu e. Când am spus asta, nu înțelegeam că nu este președintele legitim, ales de 6,5 milioane de români și că președinte e Dumnezeilă, cum zbiară AUR. E nepreședinte prin comportamentul său contradictoriu, șovăielnic, eronat. Prin lipsa oricărei realizări concrete în 10 luni de mandat. În ce privește acest text, suporterii fanatici ai lui Nicușor Dan îmi vor reproșa din nou că vorbesc ca AUR. Le răspund cu o frază în latinește, care-i plăcea mult lui Emin-Agá: „Non idem este si duo dicunt idem”. P.S. Președintele Dan s-a speriat după întâlnirea cu susținătorii săi, și acum, după ce bătuse lista în cuie, amână nominalizarea conducerilor Parchetelor la maximum cât îi dă voie legea, adică, încă 60 de zile!…”

