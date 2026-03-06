Prima pagină » Actualitate » CTP îl acuză pe Nicușor Dan de „complicitate” cu PSD. „I-o fi luat Dumnezeu mințile?”

CTP îl acuză pe Nicușor Dan de „complicitate” cu PSD. „I-o fi luat Dumnezeu mințile?”

06 mart. 2026, 14:29, Actualitate
CTP îl acuză pe Nicușor Dan de

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat un nou atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook în care îl acuză de „complicitate” cu PSD. Jurnalistul critică reacția șefului statului în legătură cu lista de propuneri pentru conducerea marilor parchete și sugerează că poziția acestuia ar indica o apropiere tot mai vizibilă de social-democrați.

Critici dure după declarațiile lui Nicușor Dan despre șefii parchetelor

În mesajul publicat pe rețeaua socială, CTP afirmă că reacțiile unor susținători ai președintelui sunt exagerate și spune că nu face afirmații fără argumente. El susține că a analizat de mai multe ori deciziile luate de Nicușor Dan și consideră că acestea au fost puține și, în opinia sa, greșite.

Unii dintre fanii până-n pânzele negre ai președintelui Dan, pentru care și-au extirpat spiritul critic, dacă l-au avut, au reacționat ca niște religioși habotnici în fața unei blasfemii la clasificarea dlui Dan ca «prost» de către sussemnatul”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul face referire și la declarația recentă a președintelui privind lista de propuneri înaintată de ministrul Justiției pentru conducerea parchetelor.

Iată încă una, la zi: «Sunt în complet dezacord cu ce se speculează în mass media în legătură cu lista de propuneri ale ministrului Justiției pentru PG, DNA, DIICOT. Dar nu vreau să mă antepronunț». Deci, dl Dan se antepronunță agresiv, fără rest («în complet dezacord»), iar în fraza următoare neagă antepronunțarea! – i-o fi luat Dumnezeu mințile?”, a scris CTP.

„Asta nu mai e apropiere, e complicitate”

În aceeași postare, Cristian Tudor Popescu susține că modul în care Nicușor Dan tratează subiectul numirilor din justiție ar arăta o apropiere tot mai mare de PSD.

Spuneam că acceptarea sau nu a acestei liste e un turnesol pentru apropierea lui N. Dan de PSD, pe care, de altfel, o observ cu tristețe de multă vreme. Or, asta nu mai e apropiere, e complicitate”, a mai afirmat jurnalistul.

