Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra

La o licitație în New York, un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte a ajuns să fie vândut la un preț uriaș. Bucata de rocă marțiană este considerată cea mai mare descoperită vreodată pe Terra. Licitația a avut loc în luna iulie 2025.

Bucata de rocă a fost vândută cu peste 5 milioane de dolari, la licitație. Obiectul respectiv, care poartă denumirea de „NWA 16788”, are o greutate de aproape 25 de kilograme. Fragmentul de rocă marțiană a fost descoperit în anul 2023, în deșertul Sahara, regiunea Agadez din Niger. Lucrurile se complică, după licitația din New York, căci guvernul din Niger suspectează că tranzacția ar fi fost ilegală.

În acest sens, a fost demarată o anchetă, susținându-se că fragmentul de meteorit ar fi fost traficat ilegal. Bucata de rocă este considerată parte a patrimoniului natural al țării, iar aceasta ar fi fost exportată fără autorizații. Tranzacția a avut loc la casa de licitații Sotheby’s. Roca a călătorit 225 de milioane de kilometri până la Pământ, în urma unui impact cosmic.

„Trebuie să înțelegem dacă această rocă a fost scoasă legal din țară. Este o chestiune de suveranitate și protejare a resurselor naturale”, a spus un oficial nigerian citat de Associated Press.

