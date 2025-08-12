Prima pagină » Actualitate » Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra

Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra

12 aug. 2025, 08:56, Actualitate
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte / foto: Profimedia

Un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte a fost vândut la un preț „amețitor”, la o licitație care a avut loc în New York. Fragmentul este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra, iar autoritățile din Niger suspectează că această tranzacție ar fi fost ilegală.

La o licitație în New York, un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte a ajuns să fie vândut la un preț uriaș. Bucata de rocă marțiană este considerată cea mai mare descoperită vreodată pe Terra. Licitația a avut loc în luna iulie 2025.

Un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte s-a vândut cu peste 5 milioane de dolari

Bucata de rocă a fost vândută cu peste 5 milioane de dolari, la licitație. Obiectul respectiv, care poartă denumirea de „NWA 16788”, are o greutate de aproape 25 de kilograme. Fragmentul de rocă marțiană a fost descoperit în anul 2023, în deșertul Sahara, regiunea Agadez din Niger. Lucrurile se complică, după licitația din New York, căci guvernul din Niger suspectează că tranzacția ar fi fost ilegală.

În acest sens, a fost demarată o anchetă, susținându-se că fragmentul de meteorit ar fi fost traficat ilegal. Bucata de rocă este considerată parte a patrimoniului natural al țării, iar aceasta ar fi fost exportată fără autorizații. Tranzacția a avut loc la casa de licitații Sotheby’s. Roca a călătorit 225 de milioane de kilometri până la Pământ, în urma unui impact cosmic.

„Trebuie să înțelegem dacă această rocă a fost scoasă legal din țară. Este o chestiune de suveranitate și protejare a resurselor naturale”, a spus un oficial nigerian citat de Associated Press.

Autorul recomandă:

Orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Un cetățean a plătit 3.850 de lei pe an ca să-și parcheze mașina în cartier

„Bine aţi venit acasă!” MOMENT emoționant pentru patru astronauţi care au revenit pe Pământ / Cinci luni petrecute pe Staţia Spaţială Internaţională

Sursă foto: Profimedia

Citește și

EXCLUSIV Liderii UE salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
10:38
Liderii UE salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
ACTUALITATE Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”
10:30
Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”
EMISIUNI Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul”
10:30
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul”
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
10:20
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
ACTUALITATE TRAGEDIE în Austria: Copil român de 8 ani, mort într-un grav accident rutier
10:13
TRAGEDIE în Austria: Copil român de 8 ani, mort într-un grav accident rutier
VIDEO Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Tinerii trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în bunuri care produc valoare”
10:12
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Tinerii trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în bunuri care produc valoare”
Mediafax
METEO. Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile ale lunii septembrie
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei
Click
Se spune „La mulți ani” de Sf. Maria, pe 15 august? Ce spun preoții
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Permisul suspendat 2 ani, dacă nu achiți amenda de circulație!
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Evz.ro
Vreme de vară în septembrie. Urmează săptămâni cu temperaturi anormale
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Danciu rupe lanțul tăcerii și îl desființează public pe Dorobanțu: "Tot timpul te duceai și vorbeai". Andreea Mantea, surprinsă de cele auzite: "Stați că nu am înțeles". Cum a fost demascat concurentul din Casa Iubirii de colegul său
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Un astronom celebru avertizează că obiectul interstelar care se îndreaptă spre Pământ „ar putea veni să ne salveze sau să ne distrugă”
POLITICĂ Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”
10:29
Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”
ACTUALITATE Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal”
10:12
Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal”
ECONOMIE Rata inflației a EXPLODAT la 7,8% în luna iulie, față de 5,7% în iunie. Energia electrică s-a scumpit cu 63%. Fructele, cu 40% mai scumpe
10:05
Rata inflației a EXPLODAT la 7,8% în luna iulie, față de 5,7% în iunie. Energia electrică s-a scumpit cu 63%. Fructele, cu 40% mai scumpe
MARIUS TUCĂ SHOW Marian Munteanu: „Divertismentul este utilizat ca instrument de PROPAGANDĂ electorală”
10:00
Marian Munteanu: „Divertismentul este utilizat ca instrument de PROPAGANDĂ electorală”
POLITICĂ Președintele CJ Maramureș este șocat că instituțiile publice sunt păzite și după închidere: „Pază non-stop la uşi închise? Gata cu risipa!”
09:55
Președintele CJ Maramureș este șocat că instituțiile publice sunt păzite și după închidere: „Pază non-stop la uşi închise? Gata cu risipa!”
SPORT Momente de panică la turneul de tenis din Cincinnati. Un jucător s-a PRĂBUȘIT pe teren în timpul meciului din cauza căldurii. Meciul s-a jucat la 32°C
09:50
Momente de panică la turneul de tenis din Cincinnati. Un jucător s-a PRĂBUȘIT pe teren în timpul meciului din cauza căldurii. Meciul s-a jucat la 32°C