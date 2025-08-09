„Bine aţi venit acasă!” MOMENT emoționant pentru patru astronauţi care au revenit pe Pământ / Cinci luni petrecute pe Staţia Spaţială Internaţională

Vești bune și momente emoționante pentru patru astronauţi care s-au întors pe Pământ sâmbătă, după ce au fost trimişi pe Staţia Spaţială Internaţională în urmă cu cinci luni. Scopul călătoriei a fost de a-i înlocui pe astronauţii lăsaţi acolo de capsula Starliner a Boeing.

Reamintim că ultima dată când astronauţii NASA s-au întors în Pacific din spaţiu a fost în timpul misiunii Apollo-Soyuz din 1975, o întâlnire de detensionare între americani şi sovietici în orbită.

Capsula SpaceX a aterizat cu paraşuta în Oceanul Pacific, în largul coastei sudice a Californiei, la o zi după ce a părăsit laboratorul orbital.

„Bine aţi venit acasă”, a transmis prin radio Centrul de Control al Misiunii SpaceX, relatează AP.

Au aterizat Anne McClain şi Nichole Ayers de la NASA, Takuya Onishi din Japonia şi Kirill Peskov din Rusia. Aceştia au fost trimişi în martie în locul celor doi astronauţi NASA desemnaţi pentru demonstraţia eşuată a navei Starliner.

LIVE: After nearly five months on the @Space_Station, our Crew-10 space travelers are returning to Earth! Crew-10 will be our first Commercial Crew mission to splash down off the California coast. Splashdown is targeted for 11:33am ET (1533 UTC). https://t.co/rLlnqasErx — NASA (@NASA) August 9, 2025

A treia aterizare în Pacific a SpaceX cu oameni la bord, dar prima pentru un echipaj NASA în 50 de ani.

Compania lui Elon Musk a mutat returnarea capsulelor din Florida pe coasta Californiei la începutul acestui an pentru a reduce riscul că resturile să cadă în zone populate, potrivit News.ro. Echipajele private consecutive au fost primele care au experimentat întoarcerea acasă în Pacific.

Sursă foto: Profimedia

