Orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Un cetățean a plătit 3.850 de lei pe an ca să-și parcheze mașina în cartier

Orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Un cetățean a ales să plătească suma de 3.850 de lei pe an, ca să-și parcheze mașina în cartier. Localnicii au posibilitatea să plătească anual o sumă, pentru a-și lăsa vehiculele în parcări.

Brașov este orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Iar unii dintre cetățeni sunt dispuși să plătească mai mult pe an, pentru a beneficia de un loc de parcare cât mai apropiat de locuință.

Brașov, orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație

De pildă, un localnic din cartierul Valea Cetății, din sudul municipiului Brașov, a ales să plătească suma de 3.850 de lei pe an, pentru un loc de parcare. Procedurile de reatribuire încă au loc, motiv pentru care brașovenii au posibilitatea să opteze pentru un spațiu în care să își parcheze mașinile.

„Săptămâna aceasta am avut două proceduri în acest cartier, iar săptămâna viitoare vom avea alte două, în cadrul cărora locurile libere din acest cartier sunt puse la dispoziția brașovenilor.

Deși am avut 315 locuri de parcare libere și nu s-au ocupat toate, unii brașoveni au preferat să ofere sume mult mai mari decât suma minimă de închiriere, pentru a ocupa un anumit loc de parcare, cât mai aproape de locuință. Astfel, pe lângă această sumă foarte mare, de 3.850 lei, au mai fost atribuite locuri de parcare la 2.400 lei pe an, 2.100 lei, 2.000, 1.900, 1.700 și 1.510 lei pe an”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Brașov, Sorin Toarcea, arată Radiobrasovfm.ro.

Potrivit sursei citate, momentan, 262 de locuri de parcare au fost ocupate. Licitații se vor desfășura și în zilele de 12 și 14 august 2025, la Școala Gimnazială nr. 25, începând cu ora 09:00. Proceduri de reatribuire vor avea loc și în cartierele Noua și Astra 2.

Cum sunt distribuite locurile?

Există și o ordine pe care cetățenii trebuie să o respecte, dacă doresc să participe la aceste proceduri. În acest sens, prima oară sunt luate în considerare persoanele fizice care nu au loc de parcare, dar au domiciliul la adresa menționată, în vederea atribuirii unui loc de parcare. De asemenea, vehiculul trebuie să fie înmatriculat la adresa de domiciliu.

Apoi, dacă vor mai rămâne locuri de parcare libere, pot participa și alte persoane, așa cum sunt definite în art. 20, alin 2, pct. II din regulament. Acestea nu trebuie să dețină un alt loc. Apoi, dacă vor mai rămâne locuri de parcare libere, pot participa și alte persoane, așa cum sunt definite în art. 20, alin 2, pct. II. Acestea nu trebuie să dețină un alt loc. În etapa a treia, vor putea participa și persoanele care doresc un al doilea loc de parcare.

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)