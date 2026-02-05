Cu cât se vinde o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în 2026. Prețul poate fi negociat

Bancnota românească cu eclipsa din 1999 revine spectaculos în atenția colecționarilor în 2026, iar imaginile surprinse într-un anunț recent arată cât de mult a crescut valoarea acestei piese, deși prețul poate fi negociat, potrivit Cancan. Fotografiile arată că bancnota este în stare bună, cu designul astronomic complet vizibil, culori vii și fără deteriorări majore. În 2026, astfel de exemplare sunt tot mai greu de găsit, iar colecționarii sunt dispuși să plătească sume considerabile pentru piese în stare bună.

„Destul de ok întreținută. Serie rară. 005A046…”, se arată în anunţ. Totodată, faptul că vânzătorul oferă și livrare cu verificare sugerează că există cerere reală și că potențialii cumpărători sunt atenți la autenticitate. Piața pentru acest tip de bancnote este extrem de variabilă. Exemplarele obișnuite, fără serie specială și cu urme de uzură, se vând în general la preţuri de nimic. Însă pentru bancnote ca cea din anunț — cu serie rară, stare bună și culori intacte — prețurile pot urca rapid.

Află aici cu cât se vinde o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în 2026…