Cu ce era încărcată drona care a survolat România și s-a prăbușit în Republica Moldova

Drona care a survolat România și s-a păbușit în Republica Moldova era extrem de periculoasă. Experții moldoveni au descoperit în zona impactului bile metalice, despre care autoritățile spun că sunt folosite pentru creșterea efectului de distrugere.

Resturile aparatului de zbor au fost descoperite în extravilanul satului Mihăilenii Vechi, din raionul Râșcani, și sunt investigate de specialiștii Poliției din Republica Moldova, potrivit Moldpres. Primele examinări indică faptul că este vorba despre fragmentele unei drone dotate cu sistem de propulsie turbo-reactiv, care prezintă caracteristici similare aparatelor de tip „Geran”.

Drona a ajuns și deasupra României

Incidentul s-a produs marți, 8 septembrie. Drona a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina, în jurul orei 16:20. După aproximativ 15 minute, aparatul a pătruns în spațiul aerian al României. Au fost transmise mesaje RO-Alert în cinci județe din Moldova, iar traficul aerian pe Aeroportul Internațional Iași a fost suspendat temporar.

Ulterior, aparatul a părăsit spațiul aerian românesc și a revenit deasupra Republicii Moldova, unde s-a prăbușit pe un câmp din apropierea satului Mihăilenii Vechi.