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Autostrăzile A7 și A8 din România reprezintă o problemă de securitate și interes european, spune Comisia Europeană

Elena Popescu
Autostrăzile A7 și A8 din România reprezintă o problemă de securitate și interes european, spune Comisia Europeană
Autostrada Moldovei A7 - Foto: Facebook/Autostrada Moldovei A7
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Asociația HaiCăSePoate a anunțat miercuri că a primit răspunsul final al Comisiei Europene în urma demersului prin care a solicitat ca autostrăzile A7 și A8, alături de infrastructura feroviară modernă din Moldova, să fie privite drept obiective strategice la nivel european.

Asociația a făcut anunțul miercuri, pe Facebook. A7 și A8 au ajuns oficial pe masa Comisiei Europene, iar răspunsul primit confirmă ceea ce susținem de ani de zile: conectarea Estului României este o problemă de securitate, coeziune și interes european. Asociația HaiCăSePoate a primit răspunsul final în cadrul Petiției nr. 1834/2025, prin care am cerut ca autostrăzile A7 și A8, împreună cu infrastructura feroviară modernă din Moldova, să fie tratate ca obiective strategice europene”, se arată în mesajul publicat pe rețeaua de socializare.

Potrivit asociației, Comisia Europeană recunoaște ”în mod expres că Estul României necesită o atenție specifică, fiind una dintre regiunile afectate în mod direct de contextul de securitate generat de războiul din Ucraina”.

Comisia confirmă că Uniunea Europeană posibilitatea finanțării prin Connecting Europe Facility, fondurile de coeziune și cele regionale, dar și prin instrumente asociate consolidării securității și mobilității militare. Proiecte suplimentare ar putea primi sprijin dacă îndeplinesc condițiile programelor europene relevante.

”A8 nu mai poate fi tratată doar ca o promisiune internă ”

Mesajul de la Bruxelles nu înseamnă însă că responsabilitatea construirii autostrăzilor este transferată instituțiilor europene. Comisia subliniază că stabilirea și implementarea priorităților de infrastructură rămân, în ultimă instanță, în responsabilitatea statelor membre.

”Pentru Autostrada A8, aceasta este o confirmare importantă. A8 nu mai poate fi tratată doar ca o promisiune internă sau ca o revendicare regională. Legătura Moldovei cu vestul țării, cu Republica Moldova și, mai departe, cu Ucraina, are o dimensiune europeană clară”, a explicat Ciprian Mitoșeriu, președintele Asociației HaiCăSePoate.

Reprezentanții asociației spun că mare câștig adus de răspunsul CE este că autostrăzile care traversează Moldova au ajuns o problemă europeană.

”Petiția noastră a fost închisă procedural, însă obiectivul principal al demersului a fost atins: problema infrastructurii Moldovei a intrat oficial pe circuitul instituțional european și a primit un răspuns explicit al Comisiei Europene. Nu este victoria finală, A8 nu este încă terminată, iar până atunci nu există motive pentru triumfalism. Dar este, fără îndoială, o victorie de etapă. De acum înainte, nimeni nu mai poate spune că A8 este doar problema Moldovei. Este o problemă de conectivitate europeană, o problemă de securitate și o responsabilitate pe care autoritățile române nu o mai pot evita”, mai scrie în mesajul publicat pe FB.

Autostrada A7 (Autostrada Moldovei) are 453 de kilometri. Autostrada începe în județul Prahova, lângă Ploiești, și se termină la Siret, în județul Suceava, la granița cu Ucraina. Mai mult de jumătate din lungimea totală a șoselei este deschisă traficului sau se află în stadiu avansat de execuție.

Autostrada A8 (Autostrada Unirii) are o lungime totală de circa 305 kilometri, iar peste 90% din traseu are în prezent contracte semnate pentru proiectare sau execuție. Autostrada începe la Târgu Mureș și se termină la Ungheni la granița cu Republica Moldova.

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