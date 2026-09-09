Atac cu drone la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina. Două persoane au murit

Un atac cu drone a avut loc la granița dintre Republica Moldova și Ucraina. Punctul de trecere Tudora-Starokazacie a fost lovit în noaptea de marți spre miercuri, două persoane au murit și alte două au fost rănite.

Infrastructura punctului de frontieră ucrainean a fost afectată, iar activitatea a fost suspendată. Atacul a avut loc în noaptea de 8 spre 9 septembrie, la punctul de trecere Tudora, din Republica Moldova – Starokazacie, din Ucraina. Atacul s-a produs în intervalul 23:35 – 00:05.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, o dronă a lovit punctul de trecere a frontierei, în timp ce alte două drone au căzut în apropierea acestuia. Informațiile au fost furnizate de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei.

”Potrivit informațiilor comunicate de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, în intervalul orelor 23:35 – 00:05, punctul de trecere a frontierei Starokazacie a fost atacat de o dronă, iar alte două aparate de zbor fără pilot la bord au căzut în apropierea acestuia. Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei. În urma atacului, infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea punctului de trecere Tudora (RM) – Starokazacie (UA) a fost sistată.

La ora 23:35, toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate. Iar, în jurul orei 23:40, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a auzit patru explozii și a observat lumină produsă de explozii pe teritoriul Ucrainei, pe direcția Tudora (Republica Moldova) – Starokazacie (Ucraina). În acel moment, pe teritoriul Ucrainei se înregistra alertă aeriană”, arată Poliția de Frotieră a Republicii Moldova.

Ulterior, la ora 01:45, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că, în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, două persoane civile au decedat, iar alte două au fost rănite. Cetățenia acestora nu este stabilită la moment.

Punctul de frontieră rămâne închis

Autoritățile au decis menținerea închiderii punctului de trecere Tudora-Starokazacie, după ce infrastructura acestuia a fost afectată în urma atacului.

De partea Republicii Moldova, autoritățile susțin că, în zona de frontieră de pe teritoriul țării, nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să reprezinte un risc pentru populație.

Apel pentru populație: nu vă apropiați de obiectele suspecte

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova le recomandă persoanelor aflate în apropierea zonei de frontieră să își păstreze calmul în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii.

Oamenii sunt sfătuiți să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească doar informațiile comunicate de autorități. De asemenea, autoritățile avertizează populația să nu atingă și să nu se apropie de eventuale fragmente de drone, muniții sau alte obiecte necunoscute.

Orice astfel de obiect trebuie semnalat imediat autorităților, prin numărul unic de urgență 112.