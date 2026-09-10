Vostok Oil, proiectul mamut de exploatare a petrolului din Zona Arctică, a fost descris de șeful Rosneft drept „o nouă provincie petrolieră de talie mondială”. În data de 6 septembrie, Igor Sechin l-a anunțat pe Putin că au avut loc primele livrări de țiței din cadrul proiectului. Petrolierul Valentin Pikul -120.000 tone deadweight – a fost încărcat în terminalul arctic Bukhta Sever (Golful Sever), după 84 de zile de așteptare. A pornit spre China.
Reprezentanții Rosneft susțin că baza de resurse a Vostok Oil s-ar ridica la 7 miliarde de tone (aproximativ 51 de miliarde de barili) de țiței premium, cu un conținut extrem de scăzut de sulf (0,01–0,1%).
Terminalul include un oleoduct magistral de circa 770 km. Oleoductul transportă țițeiul către portul arctic, aeroporturi proprii și o rețea vastă de mii de kilometri de conducte inter-zăcăminte.
Proiectul s-a bazat, inițial, pe implicarea unor mari traderi internaționali ca Trafigura și Vitol. Numai că aceștia s-au retras complet în 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina.
Rosneft mai susține că utilizează echipamente de foraj produse 100% în Rusia – respectiv platformele „Taimyr”.
Potrivit The Moscov Times, petrolierul Valentin Pikul a petrecut 84 de zile așteptând lângă singura stație de încărcare a portului. După ce a fost încărcată, se va îndrepta spre China de-a lungul Rutei Mării Nordului.
Rosneft transmite că va avea nevoie de cel puțin 40 de petroliere pentru a transporta petrol de pe Bukhta Sever, plus peste 10 nave de sprijin, unele dintre ele de clasă „spărgător de gheață”.
Însă cea mai mare parte a acestei flote există doar pe hârtie. Ceremonia de încărcare a navei Valentin Pikul a urmat un scenariu familiar, notează Mihail Krutikhin pentru The Moscow Times.
„Directorul executiv al Rosneft, Igor Sechin, i-a raportat președintelui Vladimir Putin un alt triumf, iar cifrele au devenit și mai impresionante pe măsură ce acesta vorbea. Sechin chiar a numit petrolierele nave Arc7, în ciuda faptului că registrele maritime le identificau drept Arc6”, scrie autorul articolului.
Igor Sechin a promis că Vostok Oil va transporta aproximativ 30 de milioane de tone metrice de țiței în a doua jumătate a anului 2027. Ulterior, dacă piața „cooperează”, producția ar putea crește la 100 de milioane de tone pe an.
„Rosneft nu are navele necesare. Apoi, există ruta în sine. Transportul maritim prin partea estică a Rutei Maritime a Nordului este posibil doar câteva luni pe an, cu sprijin intens al spărgătoarelor de gheață.
Menținerea a două petroliere pe zi care se deplasează prin aceste ape ar suprasolicita un sistem de transport matur, cu o flotă completă în spate. Vostok Oil nu deține nici sistemul, nici flota.
Sechin repetă o versiune a acestei promisiuni de ani de zile.
Nu se va întâmpla. Este puțin probabil ca Vostok Oil să exporte 30 de milioane de tone în tot anul 2027, darămite în ultimele șase luni. Previziunile de producție nu sunt mai convingătoare decât planul de transport maritim”, mai scrie Mihail Krutikhin.
Astăzi, Vostok Oil are două clustere principale de producție: Payakha și Vankor. Licențele East Taimyr, odinioară incluse în proiect, au fost reduse în mod discret după rezultate dezamăgitoare.
Rosneft încă numește Vostok Oil „o nouă provincie petrolieră de talie mondială”. Susține că deține o bază de resurse de peste 7 miliarde de tone de țiței premium cu conținut scăzut de sulf.
„Formularea atentă contează. În clasificarea petrolului din Rusia, resursele sunt departe de rezervele pregătite deja pentru dezvoltare comercială.
Grupul Payakha conține două zăcăminte descoperite, Payakha și West Irkinskoye. Rezervele lor potențial recuperabile au fost estimate la aproximativ 1,5 miliarde de tone. Chiar și această cifră este incertă.
Iarna înlocuiește noroiul cu condițiile brutale din Arctica Înaltă”, explică Mihail Krutikhin.
Zăcămintele se află la o adâncime de peste patru kilometri, prinse în formațiuni geologice complexe. Extragerea petrolului va necesita fracturare hidraulică.
„Aceasta înseamnă aducerea unor flote întregi de fracturare hidraulică, fiecare formată din zeci de camioane care transportă echipamente grele, pe un teren care abia susține transportul obișnuit.
Costul fiecărui baril va fi enorm. Vankor nu poate umple golul. Are cinci zăcăminte:
Acestea au rezerve recuperabile estimate la aproximativ o jumătate de miliard de tone. De asemenea, produc de ani de zile. Clusterul a atins apogeul în 2017, cu aproximativ 20 de milioane de tone.
Cu toate acestea, Rosneft construiește o nouă conductă de 790 de kilometri în direcția opusă, spre nord, către coasta arctică. La Vankor există prea puțin petrol pentru a justifica acest lucru. Adevărata valoare a conductei este reprezentativă: adăugarea unui cluster de producție deja existent ajută la umflarea cifrelor Vostok Oil”, precizează Krutikhin.
Igor Sechin – șeful Rosneft – i-a oferit lui Vladimir Putin o avanpremieră a metodelor Vostok Oil în august 2020.
În timpul unei întâlniri, a scos o sticlă cu un lichid închis la culoare și a anunțat că acesta conținea „țiței premium” din sonda nr. 31 din West Irkinskoye. Țițeiul, a spus el, era mai bun decât cele din Orientul Mijlociu.
„Și tot acel petrol se afla încă la Centrul de Cercetare a Petrolului din Tyumen când Sechin l-a întâlnit pe Putin, arată înregistrările. Oricare ar fi fost conținutul sticlei de la Kremlin, acesta nu provenea din mostra pe care Sechin pretindea că o prezintă.
Episodul respectiv surprinde destul de bine (n.red. – realitatea de la) Vostok Oil.
O cantitate mică de petrol adevărat fusese transformată într-o sticlă pentru televiziune și o știre despre o nouă provincie vastă.
Aproximativ 4 trilioane de ruble au fost deja investite în proiect. Specialiștii independenți încă nu văd o cale realistă către cifrele de producție pe care Sechin le promite în continuare”, încheie Mihail Krutikhin.