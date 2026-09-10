Vostok Oil, proiectul mamut de exploatare a petrolului din Zona Arctică, a fost descris de șeful Rosneft drept „o nouă provincie petrolieră de talie mondială”. În data de 6 septembrie, Igor Sechin l-a anunțat pe Putin că au avut loc primele livrări de țiței din cadrul proiectului. Petrolierul Valentin Pikul -120.000 tone deadweight – a fost încărcat în terminalul arctic Bukhta Sever (Golful Sever), după 84 de zile de așteptare. A pornit spre China.

Reprezentanții Rosneft susțin că baza de resurse a Vostok Oil s-ar ridica la 7 miliarde de tone (aproximativ 51 de miliarde de barili) de țiței premium, cu un conținut extrem de scăzut de sulf (0,01–0,1%).

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Investițiile au atins 4 trilioane de ruble (aproximativ 45 de miliarde de dolari).

(aproximativ 45 de miliarde de dolari). Costul total estimat pe termen lung este de peste 150 de miliarde de dolari .

. Terminalul arctic este situat în Peninsula Taimîr (Regiunea Krasnoiarsk), în nordul Siberiei

Combină zăcăminte existente – grupul Vankor – cu noi depozite majore, precum clusterul Payakha.

Terminalul include un oleoduct magistral de circa 770 km. Oleoductul transportă țițeiul către portul arctic, aeroporturi proprii și o rețea vastă de mii de kilometri de conducte inter-zăcăminte.

De ce s-au retras traderii Trafigura și Vitol din proiectul Rosneft?

Proiectul s-a bazat, inițial, pe implicarea unor mari traderi internaționali ca Trafigura și Vitol. Numai că aceștia s-au retras complet în 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina.

Rosneft mai susține că utilizează echipamente de foraj produse 100% în Rusia – respectiv platformele „Taimyr”.

Potrivit The Moscov Times, petrolierul Valentin Pikul a petrecut 84 de zile așteptând lângă singura stație de încărcare a portului. După ce a fost încărcată, se va îndrepta spre China de-a lungul Rutei Mării Nordului.

O navă soră, Akademik Gubkin, se află în drum spre terminal.

Cele două petroliere de 120.000 de tone deadweight au fost construite pe secțiuni în Coreea de Sud, conform designului AST69K al Samsung.

Secțiunile au fost apoi expediate la șantierul naval Zvezda din Orientul Îndepărtat al Rusiei și sudate împreună.

Rosneft transmite că va avea nevoie de cel puțin 40 de petroliere pentru a transporta petrol de pe Bukhta Sever, plus peste 10 nave de sprijin, unele dintre ele de clasă „spărgător de gheață”.

Însă cea mai mare parte a acestei flote există doar pe hârtie. Ceremonia de încărcare a navei Valentin Pikul a urmat un scenariu familiar, notează Mihail Krutikhin pentru The Moscow Times.

„Directorul executiv al Rosneft, Igor Sechin, i-a raportat președintelui Vladimir Putin un alt triumf, iar cifrele au devenit și mai impresionante pe măsură ce acesta vorbea. Sechin chiar a numit petrolierele nave Arc7, în ciuda faptului că registrele maritime le identificau drept Arc6”, scrie autorul articolului.

Promisiunile lui Igor Sechin, șeful Rosneft

Igor Sechin a promis că Vostok Oil va transporta aproximativ 30 de milioane de tone metrice de țiței în a doua jumătate a anului 2027. Ulterior, dacă piața „cooperează”, producția ar putea crește la 100 de milioane de tone pe an.

Treizeci de milioane de tone în șase luni reprezintă aproximativ 164.000 de tone pe zi.

Bukhta Sever ar trebui să încarce echivalentul a aproximativ două cisterne Aframax în fiecare zi, fără întrerupere.

Agramax reprezintă o clasă de nave de dimensiuni medii, utilizate pentru transportul țițeiului, având o capacitate de încărcare cuprinsă între 80.000 și 120.000 de tone deadweight (DWT).

„Rosneft nu are navele necesare. Apoi, există ruta în sine. Transportul maritim prin partea estică a Rutei Maritime a Nordului este posibil doar câteva luni pe an, cu sprijin intens al spărgătoarelor de gheață.

Menținerea a două petroliere pe zi care se deplasează prin aceste ape ar suprasolicita un sistem de transport matur, cu o flotă completă în spate. Vostok Oil nu deține nici sistemul, nici flota.

Sechin repetă o versiune a acestei promisiuni de ani de zile.

În noiembrie 2020, i-a spus lui Putin

În 2024 nu s-au transportat 30 de milioane de tone. Data a fost mutată ulterior în 2027, în timp ce rata promisă s-a dublat. Rosneft propune acum să transporte aceeași cantitate în jumătate din timp.

Nu se va întâmpla. Este puțin probabil ca Vostok Oil să exporte 30 de milioane de tone în tot anul 2027, darămite în ultimele șase luni. Previziunile de producție nu sunt mai convingătoare decât planul de transport maritim”, mai scrie Mihail Krutikhin.

Ce rezerve reale de țiței deține, de fapt, Vostok Oil?

Astăzi, Vostok Oil are două clustere principale de producție: Payakha și Vankor. Licențele East Taimyr, odinioară incluse în proiect, au fost reduse în mod discret după rezultate dezamăgitoare.

Rosneft încă numește Vostok Oil „o nouă provincie petrolieră de talie mondială”. Susține că deține o bază de resurse de peste 7 miliarde de tone de țiței premium cu conținut scăzut de sulf.

„Formularea atentă contează. În clasificarea petrolului din Rusia, resursele sunt departe de rezervele pregătite deja pentru dezvoltare comercială.

Termenul include petrolul care poate fi prezent, dar care nu a fost încă confirmat prin foraje de explorare adecvate.

Niciunul dintre specialiștii independenți în petrol intervievați (n.red. – de autor) nu crede că Vostok Oil deține 7 miliarde de tone de petrol dovedit.

Grupul Payakha conține două zăcăminte descoperite, Payakha și West Irkinskoye. Rezervele lor potențial recuperabile au fost estimate la aproximativ 1,5 miliarde de tone. Chiar și această cifră este incertă.

Petrolul se încadrează în categoriile C1 și C2, fie evaluate preliminar, fie încă insuficient explorate.

Pe măsură ce se forează mai multe puțuri, estimările de acest tip se reduc adesea cu 30% până la 50%.

Payakha ar fi extrem de dificil de dezvoltat chiar dacă petrolul ar exista acolo.

Câmpurile se află lângă gura râului Enisei, în mijlocul unor mlaștini aproape impracticabile vara.

Iarna înlocuiește noroiul cu condițiile brutale din Arctica Înaltă”, explică Mihail Krutikhin.

Rosneft construiește o nouă conductă de 790 de kilometri

Zăcămintele se află la o adâncime de peste patru kilometri, prinse în formațiuni geologice complexe. Extragerea petrolului va necesita fracturare hidraulică.

„Aceasta înseamnă aducerea unor flote întregi de fracturare hidraulică, fiecare formată din zeci de camioane care transportă echipamente grele, pe un teren care abia susține transportul obișnuit.

Costul fiecărui baril va fi enorm. Vankor nu poate umple golul. Are cinci zăcăminte:

Vankorskoye

Suzunskoye

Lodochnoye

Tagulskoye

Ichemminskoye

Acestea au rezerve recuperabile estimate la aproximativ o jumătate de miliard de tone. De asemenea, produc de ani de zile. Clusterul a atins apogeul în 2017, cu aproximativ 20 de milioane de tone.

Apa reprezintă acum până la 84% din fluidul extras din sondele sale.

În acest stadiu, Vankor nu poate furniza mai mult de 7 până la 8 milioane de tone de petrol pe an.

De ce să le introducă în Vostok Oil?

Vankor are deja o rută perfect funcțională spre sud, în rețeaua națională de conducte a Transneft.

Cu toate acestea, Rosneft construiește o nouă conductă de 790 de kilometri în direcția opusă, spre nord, către coasta arctică. La Vankor există prea puțin petrol pentru a justifica acest lucru. Adevărata valoare a conductei este reprezentativă: adăugarea unui cluster de producție deja existent ajută la umflarea cifrelor Vostok Oil”, precizează Krutikhin.

Sticla lui Sechin

Igor Sechin – șeful Rosneft – i-a oferit lui Vladimir Putin o avanpremieră a metodelor Vostok Oil în august 2020.

În timpul unei întâlniri, a scos o sticlă cu un lichid închis la culoare și a anunțat că acesta conținea „țiței premium” din sonda nr. 31 din West Irkinskoye. Țițeiul, a spus el, era mai bun decât cele din Orientul Mijlociu.

Numai că testele efectuate la sonda nr. 31 au produs doar două probe, spune Krutikhin.

În camerele de prelevare a fost atât de puțin petrol încât laboratorul le-a combinat într-una singură, conform unui raport privind fluidele din miezul și rezervorul sondelor nr. 31 și nr. 32 din West Irkinskoye.

Proba combinată a ajuns la aproximativ 140 de centimetri cubi — mai puțin decât un pahar. Șaptezeci la sută era apă. Doar 30% era ulei.

„Și tot acel petrol se afla încă la Centrul de Cercetare a Petrolului din Tyumen când Sechin l-a întâlnit pe Putin, arată înregistrările. Oricare ar fi fost conținutul sticlei de la Kremlin, acesta nu provenea din mostra pe care Sechin pretindea că o prezintă.

Episodul respectiv surprinde destul de bine (n.red. – realitatea de la) Vostok Oil.

O cantitate mică de petrol adevărat fusese transformată într-o sticlă pentru televiziune și o știre despre o nouă provincie vastă.

Aproximativ 4 trilioane de ruble au fost deja investite în proiect. Specialiștii independenți încă nu văd o cale realistă către cifrele de producție pe care Sechin le promite în continuare”, încheie Mihail Krutikhin.