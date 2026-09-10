Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Eugen Teodorovici fostul ministru al Finanțelor Publice a dezvăluit că datoria publică a României riscă să atingă pragul critic de 70% din PIB până la finalul acestui an, în timp ce deficitul bugetar real va depăși ținta oficială de 6,2%. Fostul ministru al Finanțelor Publice a explicat cauzele deteriorării accelerate a indicatorilor macroeconomici și a acuzat Guvernul demis de subfinanțarea cheltuielilor obligatorii ale statului. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Eugen Teodorovici susține că guvernul a ascuns nivelul real al cheltuielilor bugetare pentru a menține o țintă artificială de deficit

Eugen Teodorovici susține că bugetul pentru 2026 a fost subfinanțat, iar banii alocați pentru programele de sănătate, ambulanțe și plata lucrărilor de construcții nu ar fi suficienți până la finalul anului. Fostul ministru al Finanțelor consideră că bugetul a fost construit astfel încât cifrele să iasă pe hârtie.

„În primul rând, toți plâng astăzi că banii ajung până în septembrie 2026: la programele de sănătate, la ambulanțe, la facturile pentru construcții, pentru lucrări făcute și unele nefăcute, dar nefacturate. Asta înseamnă că cineva a mințit când a făcut bugetul pe 2026. A subfinanțat ca să iasă, să se închidă”, a spus fostul ministru al Finanțelor Publice Eugen Teodorovici.

Eugen Teodorovici e de părere că statul are de achitat obligații restante de ordinul miliardelor de lei pentru magistrați și penalități contractuale

Pe lângă cheltuielile curente, Eugen Teodorovici a relatat că că deficitul bugetar de 6,2% ar putea crește dacă sunt luate în calcul și obligațiile de plată pentru magistrați, în valoare de aproximativ 5 miliarde de lei, precum și alte cheltuieli și penalități. Fostul ministru al Finanțelor afirmă că aceste sume nu ar fi fost incluse în calculul deficitului.



„Deci, la deficitul de 6,2%, dacă adăugați aici doar banii pentru magistrați – 5 miliarde de lei –, pe 23 septembrie, mi se pare că au termen. Și se pare că a fost și ăsta subiectul lui Bolojan cu doamna președintă a CCR, Tănăsescu. Deci banii pentru magistrați, obligații de plată și penalități lunare imense pentru neplată. 2% pe lună, Pfizer, 3,5 miliarde, chiar și peste, cu penalități. Mai departe, salarii și multe altele. Deci nu sunt puse acolo”, a afirmat Eugen Teodorovici la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Eugen Teodorovici: Fondurile europene necheltuite din PNRR măresc povara datoriei publice

Fostul ministru al Finanțelor a menționat că proiectele destinate administrațiilor locale au înregistrat un ritm redus de semnare a convențiilor de finanțare. Eugen Teodorovici afirmă că neutilizarea acestor fonduri blochează veniturile prognozate și majorează volumul împrumuturilor pe care statul trebuie să le contracteze din piețe.

„Să nu uităm că Ministerul de Finanțe a scos 10 miliarde de lei să le dea către primăriile care aveau proiecte pe PNRR. Știți câte convenții s-au semnat între Ministerul de Finanțe și primăriile care au proiecte pe PNRR, cu termen final în iulie? 23. De ce valoare? 487 de milioane de lei. Adică 9,5 miliarde de lei nu s-au cheltuit. Ăia intră unde? Pe datorie, că tu nu mai ai venit să-i acoperi”, a subliniat fostul ministru al Finanțelor Publice.

Împrumuturile masive programate de Ministerul Finanțelor pot împinge datoria guvernamentală la un nivel istoric

Fostul ministru e de părere că nivelul de îndatorare al României a crescut abrupt în ultimii ani, iar necesarul brut de finanțare atinge cote fără precedent.Acesta a adăugat că ritmul accelerat de atragere a fondurilor din piețele financiare va depăși toate estimările inițiale ale Guvernului.

„Pentru că anul ăsta România și-a planificat să ia din piață 278 de miliarde de lei. Știți cât au luat din această sumă? 40%! Deci ei, doar dacă vor lua măcar încă jumătate din cât mai au de luat, din cei 60%, pot ajunge la 70%, fără foarte mari…”, a adăugat fostul ministru al Finanțelor Publice Eugen Teodorovici la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Datoria guvernamentală a României a depășit pragul de 60% din Produsul Intern Brut și a generat cheltuieli record cu dobânzile

Conform datelor oficiale publicate de Ministerul Finanțelor, datoria publică a României a urcat la 61,4% din Produsul Intern Brut la sfârșitul lunii mai 2026, cu o valoare nominală de 1.194 miliarde de lei. România se află în procedură de deficit excesiv încă din anul 2020, iar deficitul bugetar a înregistrat o valoare de 9,3% din PIB în anul 2024 și 7,9% din PIB în 2025. Pentru anul 2026, ținta asumată de Guvern este stabilită la 6,2% din PIB, însă presiunea pe cheltuieli rămâne ridicată.

Necesarul brut de finanțare pentru anul curent este estimat la aproape 280 de miliarde de lei, în timp ce plățile doar pentru dobânzile aferente datoriei au depășit 40 de miliarde de lei în primele șapte luni. Agențiile internaționale de rating mențin perspectiva negativă pentru calificativul suveran al României, la o singură treaptă deasupra categoriei nerecomandate investițiilor.