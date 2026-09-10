Fostul șef Google, avertisment sumbru din Ucraina: Rusia ajunge din urmă inovația Ucrainei. „M-am întors mai îngrijorat”

Eric Schmidt avertizează că avantajul tehnologic care a ajutat Ucraina să reziste Rusiei se erodează. Moscova combină acum producția masivă de armament cu o capacitate tot mai rapidă de inovare și adaptare pe front.

Avantajul care a ajutat Ucraina să reziste timp de patru ani în fața unei armate cu mai mulți oameni, mai mulți bani și o industrie de apărare mult mai mare începe să dispară.

Eric Schmidt, fost director general al Google și actual președinte al Special Competitive Studies Project, avertizează că Rusia a reușit să reducă diferența de inovare care a permis Kievului să compenseze o parte din dezechilibrul uriaș de resurse. Întors dintr-o nouă călătorie în Ucraina, Schmidt spune că este mai îngrijorat acum decât era în primele zile ale invaziei ruse.

Într-un articol de opinie publicat de The Washington Post, fostul șef al Google descrie transformarea profundă a unui război în care tehnologia se schimbă uneori mai repede decât poate industria să producă armele necesare frontului.

Schmidt a călătorit în repetate rânduri în Ucraina de la începutul războiului și spune că lucrează cu armata ucraineană la diferite tehnologii destinate câmpului de luptă. Experiența ultimei vizite i-a lăsat însă o impresie mult mai sumbră.

Ani la rând, unul dintre marile atuuri ale Ucrainei a fost viteza. Rețele descentralizate de militari, ingineri și companii ucrainene de tehnologie militară dezvoltau o armă, o trimiteau pentru testare pe front, analizau rezultatele și reveneau cu modificări în numai câteva săptămâni.

Rusia a învățat să inoveze și are avantajul producției

În aceeași perioadă, aparatul militar rus, mult mai rigid și birocratic, avea dificultăți în a ține pasul. Rusia dispunea de o populație mai mare, de resurse financiare superioare și de o bază industrială pe care Ucraina nu o putea egala. Kievul compensa însă o parte din această diferență prin capacitatea de a inventa și adapta mai repede.

Evaluarea lui Schmidt este că acest avantaj începe acum să se erodeze.

Atunci când Ucraina a dezvoltat drone interceptoare capabile să doboare aparatele Shahed, Rusia a răspuns cu o variantă propulsată de un motor cu reacție, mult mai dificil de interceptat. Moscova lucrează, de asemenea, la dezvoltarea unei constelații de sateliți care să concureze cu Starlink, infrastructură de comunicații devenită esențială pentru numeroase operațiuni ucrainene cu drone.

Problema pentru Kiev este că Rusia începe astfel să combine două avantaje: capacitatea enormă de producție și o viteză tot mai mare de adaptare tehnologică.

Cum s-a schimbat războiul din 2022

Războiul descris de Schmidt arată radical diferit față de cel început în februarie 2022.

Comandanții pot coordona operațiuni din poziții aflate adânc sub pământ, urmărind pe monitoare informațiile și imaginile furnizate de senzori. Deasupra lor și de-a lungul frontului operează mii de sisteme fără pilot.

Dronele supraveghează terenul, identifică ținte și atacă militari sau vehicule blindate, în timp ce alte sisteme fără pilot sunt folosite pentru transportul proviziilor către pozițiile în care deplasarea oamenilor ar presupune riscuri enorme.

Potrivit datelor prezentate de Schmidt, 80% dintre pierderile ucrainene s-ar produce în timpul deplasării trupelor dintr-o poziție în alta. Pericolul este atât de ridicat, susține el, încât unii militari ajunși în pozițiile din prima linie pot rămâne luni întregi în adăposturi subterane, deoarece simpla expunere la suprafață îi poate transforma într-o țintă.

Războiul dronelor se schimbă rapid

În același timp, niciun avantaj tehnologic nu durează foarte mult.

Schmidt descrie frontul ucrainean drept una dintre cele mai rapide competiții de adaptare tehnologică văzute vreodată. O dronă care produce rezultate extraordinare la momentul introducerii poate deveni mult mai puțin eficientă după numai câteva luni.

Adversarul poate modifica frecvențele radio, introduce noi sisteme de război electronic, dezvolta interceptoare mai rapide sau schimba pur și simplu modul în care își desfășoară forțele.

Cealaltă parte răspunde, iar ciclul începe din nou.

Ucraina continuă să exceleze în această competiție a adaptării, consideră fostul șef al Google. Dar există o problemă pe care ingeniozitatea singură nu o poate rezolva: producția la scară industrială.

Schmidt povestește întâlnirea cu un comandant ucrainean care știa unde se află țintele ruse și ce ar trebui făcut pentru a opri înaintarea adversarului, dar nu dispunea de suficiente sisteme pentru a le lovi. Unitatea ajunsese în situația de a nu mai căuta noi ținte, deoarece nu avea destule drone nici pentru cele deja identificate.

„O dronă bună produsă în sute de mii schimbă cursul războiului”, scrie Eric Schmidt, fost director general al Google și președinte al Special Competitive Studies Project.

Diferența, în viziunea sa, este enormă față de o tehnologie excepțională care poate fi fabricată doar în câteva sute de exemplare.

Avertismentul lui Eric Schmidt: Ucraina are nevoie de mai mult decât arme occidentale

Rusia își pregătește economia și industria pentru susținerea unui război de mare amploare și pe termen lung, potrivit evaluării lui Schmidt.

Moscova își dezvoltă capacitatea de a fabrica armament în cantități uriașe, iar Ucraina se așteaptă, potrivit acestuia, inclusiv la posibilitatea unei noi mobilizări ruse în această toamnă.

Rusia exploatează vulnerabilitățile apărării ucrainene împotriva rachetelor balistice și continuă să lovească infrastructura energetică, inclusiv centrale și stații electrice. Miza acestor atacuri este afectarea alimentării cu energie într-o perioadă în care temperaturile scăzute pot transforma distrugerea infrastructurii într-o presiune directă asupra populației civile.

În acest context, fostul șef al Google cere Occidentului să treacă dincolo de modelul bazat predominant pe transferul armelor existente. Ucraina are nevoie de interceptoare, muniții și arme cu rază lungă de acțiune, dar și de investiții care să-i permită să producă singură mult mai multe sisteme.

Schmidt propune ca industria ucraineană de apărare să fie tratată practic ca o extensie a industriei occidentale, prin coproducție, investiții și eliminarea blocajelor din lanțurile de aprovizionare.

Obiectivul ar fi ca militarii ucraineni să nu mai ajungă în situația de a avea mai multe ținte identificate decât arme disponibile pentru lovirea lor.

În același timp, Schmidt consideră că relația ar trebui să funcționeze în ambele direcții: armatele occidentale au ele însele enorm de mult de învățat din experiența acumulată de Ucraina într-un război dominat într-o măsură fără precedent de drone, senzori, război electronic și cicluri extrem de rapide de inovare.