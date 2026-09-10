Un feribot cu 134 de oameni la bord a fost cuprins de flăcări în Filipine: sunt cel puțin 5 morți și 87 de persoane dispărute

Tragedie în largul provinciei Palawan, din Filipine. Cel puțin cinci oameni au murit, iar 87 nu au fost încă localizați după ce feribotul MV June Aster, cu 134 de persoane la bord, a fost cuprins de flăcări.

O cursă pe mare s-a transformat într-o operațiune dramatică de salvare în apropierea provinciei Palawan, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Filipine. Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 87 nu fuseseră încă localizate joi, după ce un incendiu violent a izbucnit la bordul feribotului MV June Aster, potrivit BBC.

Incendiul a izbucnit miercuri seară pe nava care transporta 134 de pasageri și membri ai echipajului și se afla la numai aproximativ 2,2 kilometri de țărm în momentul izbucnirii focului. Joi, echipele de intervenție continuau să lupte cu focul, simultan cu operațiunea de căutare a persoanelor care nu fuseseră încă găsite.

Sursa video – X/@kumarsubodh_

Potrivit informațiilor furnizate de Paza de Coastă din Filipine, cinci victime au fost recuperate și aduse la mal. Alți 42 de oameni au fost salvați până joi, însă zeci de persoane continuau să fie căutate pe mare.

Datele disponibile autorităților arată că la bordul MV June Aster se aflau, în total, 134 de persoane, fiind incluși atât pasagerii, cât și membrii echipajului. Dintre cei 42 de supraviețuitori identificați până la acel moment, 38 erau pasageri și patru membri ai echipajului.

Sursa video – X/@Dennis_Datu

87 de persoane nu au fost încă localizate

„Pe baza datelor pe care le avem în acest moment cu privire la persoanele salvate și victime, încă avem 87 de persoane care nu au fost localizate”, a declarat căpitanul Noemi Cayabyab, reprezentant al Pazei de Coastă filipineze, pentru un post local de radio.

Bilanțul rămâne însă provizoriu.

Autoritățile au avertizat că informațiile se pot modifica pe măsură ce echipele de intervenție identifică supraviețuitori și verifică manifestul navei.

Operațiunea este îngreunată și de faptul că anchetatorii nu au reușit încă să discute cu toate persoanele salvate, de la care ar putea obține informații despre ceilalți pasageri și despre ceea ce s-a întâmplat în momentele izbucnirii incendiului, potrivit Reuters.