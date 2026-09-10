Care este cel mai bine vândut produs din LIDL. Ce cumpără românii cel mai mult.

Tot mai mulți oameni sunt atenți la ce produse ajung în coșul lor la supermarket, la promoții, dar și la raportul calitate-preț. La prima vedere, am fi tentați să spunem că produsele de bază, precum cartofii, pâinea sau ouăle, sunt cele mai cumpărate de români. Totuși, surpriza vine dintr-o categorie la care poate nu ne-am aștepta: bananele.

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LIDL România nu a publicat un clasament oficial și permanent al unui singur produs care să fie lider absolut în vânzări. Însă datele din piața de retail și comportamentul de consum oferă un indiciu clar: bananele se numără printre cele mai cumpărate produse, dacă vorbim despre volumul vândut, exprimat în kilograme.

Aceasta este o tendință generală în marile rețele de hypermarketuri și supermarketuri din România, unde sectorul de fructe și legume (în special bananele) generează cele mai mari cantități rulate zilnic.

De asemenea, alte cristerii importante sunt reprezentate de faptul că bananele au un preț accesibil, sunt disponibile pe rafturile magazinelor pe tot parcursul anului și sunt consumate de o gamă largă de cumpărători.

Astfel, chiar dacă nu există un clasament oficial confirmat oficial de Lidl, bananele reprezintă un candidat puternic atunci când analizăm produsele cu cele mai mari volume de vânzări în magazinele din România.