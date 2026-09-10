În 1418, un navigator portughez a eliberat o iepuroaică pe insula Porto Santo. Ce s-a găsit 443 de ani mai târziu

O furtună a scos de pe curs o flotă portugheză în 1418, ducând-o spre o insulă nelocuită din Oceanul Atlantic de est. Comandanții acestei expediții, João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira și Bartolomeu Perestrelo, au numit această insulă Porto Santo, deoarece au apreciat faptul că au putut acosta în siguranță pe insulă, potrivit expoziției virtuale „Descoperirea insulelor Madeira și Porto Santo” a Arhivei Naționale a Portugaliei. Potrivit tradiției, când Bartolomeu Perestrelo s-a întors în 1419 pentru a conduce colonizarea insulei, a eliberat la sosire o iepuroaică și puii ei nou-născuți. Gestul ar fi părut inofensiv la acea vreme, însă în câteva decenii a transformat ecologia insulei, iar iepurii pe care i-a generat au fost citați ulterior de Darwin drept unul dintre cele mai cunoscute exemple ale sale de schimbare evolutivă.

O insulă fără prădători a devenit un tărâm al iepurilor

Porto Santo nu avea mamifere terestre native sau prădători naturali care să limiteze reproducerea iepurilor. În lipsa acestor factori, iepurii s-au înmulțit rapid în numere atât de mari, încât coloniștii nu se așteptau la acest lucru, relatează Times of India.

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Potrivit cronicilor portugheze de la mijlocul secolului al XV-lea și relatării navigatorului venețian Alvise Cadamosto, care s-a aflat pe insula Porto Santo în 1455, iepurii s-au înmulțit foarte repede. Astfel, proliferarea lor a distrus terenurile agricole mult mai rapid decât puteau acestea fi cultivate de coloniști. Potrivit acelorași cronici, primele așezări au fost aproape să se prăbușească din cauza infestării cu iepuri.

Într-un studiu intitulat „Dinamica pe termen lung a pădurilor de pe insula Porto Santo (Arhipelagul Madeira) după colonizarea umană: o abordare paleoecologică”, referitor la istoria pădurilor insulei, o lungă perioadă de degradare a vegetației de pe Porto Santo este asociată cu această acțiune inițială. Unul dintre motivele semnificative ale deteriorării pădurilor native este atribuit pășunatului iepurilor.

Același studiu descrie parcele de monitorizare pe termen lung a pădurilor în patru locații de pe Porto Santo, fiecare cu o suprafață de aproximativ 0,5 hectare, situate la diferite altitudini și cu diferite grade de expunere. Studiul sugerează că impactul introducerii iepurilor ar fi putut fi comparabil cu cel al activității umane, deoarece pășunatul intens a limitat regenerarea pădurii native și înlocuirea acesteia cu plante mai puțin rezistente la consum.

Zoologii de mai târziu au reinterpretat iepurii ca fiind o subspecie sălbatică mică, deja cunoscută

Până în anii 1860, trecuseră mai bine de 400 de ani de când Perestrelo ar fi eliberat iepurii pe Porto Santo. Unele dintre exemplarele colectate de Darwin includeau animale care păreau complet diferite de orice altceva întâlnit anterior. Erau mici, de culoare brun-roșcată în partea superioară și gri în partea inferioară și aveau urechi mici și cozi care nu prezentau smocurile negre caracteristice iepurilor europeni, după cum se arată în cartea sa din 1868 despre variația animalelor și plantelor domestice.

Potrivit relatării lui Darwin din aceeași carte din 1868, cel mai important aspect era că acestea cântăreau doar aproximativ jumătate din greutatea unui iepure mediu de pe continent. Darwin a considerat acest lucru unul dintre cele mai clare exemple de schimbare evolutivă din timpul vieții sale.

Un studiu ulterior a contestat interpretarea lui Darwin

Un articol publicat la mulți ani după moartea lui Darwin a revenit asupra acestei chestiuni, ajungând la o concluzie care a reinterpretat observațiile sale. O subspecie de iepure pitic întâlnită în mod natural în Peninsula Iberică și în anumite zone din Africa de Nord, cunoscută de zoologi de ceva timp, poartă denumirea științifică Oryctolagus cuniculus algirus. Articolul susținea că iepurii observați de Darwin pe Porto Santo nu reprezentau, de fapt, o formă nouă din punct de vedere evolutiv, ci erau exemplare ale acestei subspecii sud-europene existente, caracteristice Peninsulei Iberice și Africii de Nord.

Dimensiunea lor mică și celelalte trăsături distinctive au fost interpretate ulterior drept caracteristici ale acestei rase care apare în mod natural, și nu drept dovezi ale unei schimbări evolutive determinate de viața pe insulă. Conform acestei interpretări, iepurii studiați de Darwin proveneau cel mai probabil din aceeași subspecie pe care Perestrelo o eliberase inițial.

Indiferent dacă dimensiunea mică a iepurilor a apărut ca urmare a geneticii sau a celor patru secole de viață pe insulă, impactul ecologic al introducerii lor la începutul secolului al XV-lea a fost semnificativ și de lungă durată. Profilul ecosistemului regiunii Macaronezia, realizat în cadrul proiectului LIFE4BEST, descrie acest caz drept unul dintre cele mai timpurii exemple cunoscute ale consecințelor introducerii unui mamifer într-un mediu care nu are mamifere erbivore native.