Cu ce preparat ar putea cuceri jurații Răzvan Fodor la ”Chefi la cuțite”. Irina e convinsă că ar lua patru cuțite

Irina Fodor a spus cu ce preparat consideră că soțul său, Răzvan, ar avea succes la show-ul culinar ”Chefi la cuțite” și i-ar cuceri pe jurați.

Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar de peste 14 ani sunt căsătoriți.

Irina Fodor este prezentatoarea emisiunii de mare succes ”Asia Express”, difuzată de postul de televiziune Antena 1. De asemenea, vedeta moderează și show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, transmis de același post TV. Prezentatoarea TV a spus, într-un interviu pentru Antena 1, cu ce mâncare ar reuși să ia partenerul său de viață patru cuțite de la jurații show-ului culinar.

Cu ce preparat ar putea cuceri jurații Răzvan Fodor la ”Chefi la cuțite”. ”Cred că ar lua 4 cuțite cu orice preparat asiatic”

”El a fost la un moment dat la Chefi la cuțite. (…) Cred că ar lua 4 cuțite cu orice preparat asiatic. Îi place mult bucătăria asiatică și mie îmi place foarte tare. I-am insuflat gustul ăsta, plăcerea asta și Dianei. Și așa că la noi în casă se gătește destul de des asiatic, fie că e mâncare indiană, fie că este supă thailandeză și cred că o stăpânește foarte-foarte bine. Și ar lua 4 cuțite”, a afirmat Irina Fodor.

Vedeta Tv a dezvăluit și ce anume i-ar plăcea să facă din ceea ce a văzut la ”Chefi la cuțite”. Ea ar vrea să știe să modeleze și să decoreze prăjituri:

”În general îmi plac foarte mult dulciurile și am văzut câteva preparate care arătau senzațional. N-am apucat să le gust pe toate. Adică le-am reperat, dar nu apuc să gust chiar din toate pentru că sunt foarte multe. Cred că mi-ar plăcea cel mai mult să știu să modelez prăjituri așa cum am văzut la Chefi la cuțite. Adică în tot felul de forme absolut nebunești și care seamănă foarte mult cu obiectele reale, (…). Ori asta, ori să știu să decorez decoruri spectaculoase pentru prăjituri! Asta mi-ar plăcea mult să învăț și da, mi-aș face doar pentru mine ca să mă răsfăț acasă”.