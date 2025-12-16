Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu, reacție în scandalul Justiției: „Sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD nu e parte”

Sorin Grindeanu, reacție în scandalul Justiției: „Sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD nu e parte”

16 dec. 2025, 16:15, Știri politice

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, reacționează la scandalul din Justiție. A urmărit desfășurarea evenimentelor, însă a ales să se „tină departe de subiect”. Șeful social-democraților spune că „sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers”, însă „PSD nu e parte la așa ceva”. În aceeași notă, luni seară, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că există probleme reale în justiția românească, care trebuie corectate, dar fără intervenții politice. 

Așa cum ați văzut, noi ne-am ținut departe de acest subiect. Eu vă spun că l-am urmărit, evident, am văzut totuși că sunt anumiți lideri USR cu dosare în Justiție, dar care vor schimbarea legilor justiției. L-am văzut pe fostul președinte, Traian Băsescu, care e autorul moral al celebrelor protocoale și care, iertat să-mi fie, parte din familia domniei sale a beneficiat de prescripții, care vrea dintr-o dată schimbări. Eu cred că în acest domeniu, profesioniștii trebuie să vorbească. Din punctul meu de vedere, în acest moment, sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD nu e parte la așa ceva”, spune Grindeanu.

În stilul specific PSD, Grindeanu atacă USR: „Am văzut totuși că sunt anumiți lideri USR cu dosare în Justiție, dar care vor schimbarea legilor justiției”. Luni seară – aceeași poveste: „Unii lideri USR, cu dosare în Justiție, vorbesc de schimbarea legilor. Măcar noi tăcem din gură”.

Kelemen Hunor recunoaște și el problemele din Justiție

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara că documentarul Recorder scoate la iveală probleme reale din justiția românească, care trebuie corectate, dar fără intervenții politice.

Kelemen Hunor a spus că una dintre cele mai grave probleme este prescripția, care nu mai poate funcționa în forma actuală. El a precizat că legislația trebuie modificată și că Parlamentul are un rol important în acest proces.

„Prima chestiune dură este cea cu prescripția. Aia trebuie modificată, trebuie reglată. Nu știu exact cum, nu sunt jurist, dar nu se poate în forma asta. Noi am dat o putere mare CSM-ului prin lege. Acolo trebuie văzut administrativ cum merg lucrurile, ce se poate face, pentru că nu e corect să fie judecătorii schimbați. Dacă cineva ne spune că trebuie schimbată legea de organizare a sistemului judiciar, sunt gata să contribui și să votez. Dar acolo unde nu e nevoie de lege, politicul nu trebuie să intervină”, a spus Kelemen.

Prima reacție a lui Sorin Grindeanu în criza justiției: „Cei de la USR au dosare și vorbesc despre schimbarea legilor"

Liderul UDMR recunoaște criza din justiție: „E clar că sunt probleme, dar să nu chemați oamenii politici să le rezolve"

Cele mai noi