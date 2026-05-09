Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu susține că România nu se află în criză, ci trece printr-o „contracție economică” necesară pentru a evita colapsul financiar. Omul de afaceri afirmă că scăderea consumului era previzibilă și că ajustările fiscale au fost impuse de partenerii europeni.

Problema deficitului bugetar uriaș

Anastasiu explică faptul că deficitul bugetar uriaș a forțat Guvernul Bolojan să ia măsuri de austeritate. Potrivit acestuia, România a traversat o perioadă în care salariile, pensiile și investițiile au crescut pe baza împrumuturilor, lucru care nu mai putea continua fără riscul pierderii fondurilor europene.

„Adică acest deficit bugetar, care poate pentru populație nu înseamnă nimic, pentru țară înseamnă că se împrumută mai greu sau, la un moment dat, nu se mai poate împrumuta deloc sau nu mai vin fonduri europene. (…) Făceam investiții masive, creșteam salarii, creșteam pensii. Dacă ți le permiți și fac sens, atunci este în regulă. Dar din păcate lucrurile n-au stat chiar așa”, a spus Anastasiu la Antena 3 CNN.

Negocieri cu Bruxelles-ul pentru creșterea TVA

Fostul vicepremier a dezvăluit că Executivul a încercat inițial să evite majorarea TVA, însă Comisia Europeană a respins planul României.

„În primă fază ne-am dus fără creșterea de TVA, pentru că președintele României și-a dorit lucrul ăsta și ni s-a dat înapoi și ni s-a spus: mai vreți fonduri europene? Dacă mai vreți, faceți lucruri care să se și întâmple”, a mai declarat Dragoș Anastasiu.

„Eu nu cred că suntem într-o criză economică”

Anastasiu respinge ideea unei crize profunde și avertizează că panica din discursul public poate autoinduce probleme economice mai mari.

„Noi tot vorbim de criza asta economică, ne-o autoinducem. Eu nu cred că suntem într-o criză economică. Noi suntem într-o contracție economică. Cert. Că nu ne place, da. Doare, da, dar avem creștere economică în continuare”, a adăugat omul de afaceri.

Dragoș Anastasiu a demisionat din Guvern în 2025 după un scandal de mită, moment în care a declarat că plățile făcute către inspectori ANAF pentru a-și salva firma ar fi fost o „șpagă de supraviețuire”.

