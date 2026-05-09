OMS a confirmat 6 cazuri de hantavirus la bordul vasului de croazieră care naviga în Oceanul Atlantic

Din cele opt cazuri suspecte de hantavirus, șase au fost confirmate, a confirmat OMS, cu referire la focarul izbucnit la bordul unui vas de croazieră care naviga în Oceanul Atlantic.

Potrivit sursei citate, trei persoane au decedat din cauza acestui virus.

Rată de mortalitate de 38%

„Pe 8 mai, opt cazuri în total, dintre care trei decese (o rată de mortalitate de 38%), au fost semnalate. Șase dintre cazuri au fost confirmate prin analize de laborator ca fiind infecții cu hantavirus, toate atribuite tulpinii Anzi”, a informat Organizația Mondială a Sănătății. Celelalte două cazuri sunt considerate „probabile”.

Despre tulpina Anzi se știe că se poate transmite de la om la om.

Până în prezent, patru pacienți sunt spitalizați, anunță OMS, care a prezentat și starea lor: „Unul este la terapie intensivă în Johannesburg, Africa de Sud, doi în diferite spitale din Olanda și un altul la Zurich, în Elveția”. OMS a precizat că persoana internată la spitalul din Düsseldorf (Germania) a fost testată negativ și, „ca atare, nu mai este considerată ca fiind un caz”.

„Riscul pentru pasageri și echipajul navei este considerat unul moderat”, a adăugat OMS, în timp ce operatorul croazierei Oceanwide Expeditions a spus că „nicio altă persoană aflată la bord nu mai are simptome, dintre cei 150 de pasageri”.

Alertă sanitară pe vasul MV Hondius

Vasul de croazieră MV Hondius se află în centrul unei alerte sanitare internaționale din weekendul trecut. OMS, care coordonează răspunsul internațional în astfel de situații, dă asigurări că este vorba despre un „nivel scăzut de risc epidemic”.

Acest virus rar este considerat ca fiind mai puțin contagios decât COVID-19.

Vasul de croazieră, care se află în prezent în drum spre Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, urmează să ajungă duminică la prânz, potrivit site-ului de monitorizare a traficului maritim Marine Traffic. Evacuarea pasagerilor este preconizată pentru începutul săptămânii viitoare.

De unde provine virusul

Originea rămâne în continuare necunoscută și, potrivit agenției sanitare a ONU, prima contaminare ar fi avut loc înainte de debutul expediției, pe 1 aprilie, S-a ajuns la această concluzie întrucât primul pasager decedat, un olandez de 70 de ani, a prezentat simptome începând cu 6 aprilie. Or, perioada de incubație a virusului este cuprinsă între una și șase săptămâni.

Există temeri legate și de Insula Sfânta Elena, unde 29 de pasageri au debarcat pe 24 aprilie, potrivit operatorului croazierei.

„Căutarea de contacți printre pasagerii care au debarcat la Sfânta Elena continuă. Pasagerii au fost contactați și rugați să urmărească apariția simptomelor. De asemenea, au fost contactați și pasagerii care s-au aflat în același avion – de la Sfânta Elena în Africa de Sud – cu unul dintre cazurile confirmate ulterior.

Anchete suplimentare în legătură cu expunerea potențială a primului caz și sursa epidemiei sunt în curs. Se colaborează cu autoritățile argentiniene și chiliene”, a mai anunțat OMS.

Hantavirusul se transmite la om în principal de la rozătoare infectate. Este un virus endemic în anumite regiuni din Argentina, în special în zonele andine. Acolo au fost raportate circa 60 de cazuri anual în ultimii ani.

Virusul poate declanșa sindroame respiratorii grave.

