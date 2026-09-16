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Cu cine se prezintă Ilie Bolojan în fața lui Nicușor Dan la consultările de miercuri. Surpriza din delegație

Cu cine se prezintă Ilie Bolojan în fața lui Nicușor Dan la consultările de miercuri. Surpriza din delegație
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Nicușor Dan îi convoacă, joi, la Palatul Cotroceni, pe liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Delegația PNL va fi condusă de preşedintele Ilie Bolojan, cu participarea membrilor Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Robert Sighiartău și Oana Gheorghiu. Vicepremierul demis a acceptat să preia conducerea interimară a organizației PNL Sector 4, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu.

Ce liberali merg la Cotroceni alături de Ilie Bolojan

Potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc joi, 17 septembrie 2026, după următorul program:

  • Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
  • Ora 09:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
  • Ora 10:00 – Partidul Național Liberal (PNL);
  • Ora 10:30 – Uniunea Salvați România (USR);
  • Ora 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • Ora 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
  • Ora 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);
  • Ora 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);
  • Ora 13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;
  • Ora 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
  • Ora 14:00 – Parlamentarii neafiliați.4 luni fără premier

PNL a anunțat că alături de președintele Ilie Bolojan, din delegația PNL vor face parte Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Robert Sighiartău și Oana Gheorghiu.

Vicepremierul demis a avut, săptămâna trecută, prima întâlnire cu membrii organizației PNL Sector 4 după preluarea coordonării filialei. Liberalii au transmis, într-o postare pe Facebook, că întâlnirea marchează „un nou început” pentru organizație și au prezentat direcțiile pe care noua conducere își propune să le urmeze.

134 de zile de criză politică

De 134 de zile, România se află întro criză politică, declanșată în urma moțiunii de cenzură din data de 5 mai 2026, depusă de AUR și PSD, prin care premierul Ilie Bolojan și echipa sa de miniștri au pierdut mandatul.

De atuci, șeful statului a făcut două propuneri de premier, ambele eșuate. Eugen Tomac, prima variantă propusă de președinte, și-a depus mandatul, fiind conștient că nu poate obține numărul de voturi în Parlament, iar liberalul Adrian Veștea nu a trecut de votul de Parlament.

Pe 23 iunie, Cabinetul propus dE Veștea a eșuat în a obține votul de învestire în Parlament, fiindu-i necesare 233 de voturi pentru a obține puterea executivă. Au fost exprimate 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, dintre cei 287 parlamentari declarați prezenți. De atunci, s-au mai vehiculat alte posibile desemnări în persoana diplomatului Luca Niculescu sau a ministrului de Finanțe Alexandru Nazare.

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