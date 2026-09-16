Deputata traseistă „extremistă”, Andreea Cîmpianu – trecută de la Șoșoacă la PNL-Bolojan – încearcă să intimideze un reporter Gândul: „Ai 24h să ștergi mizeria de articol”. Ce a înfuriat-o

Deputata fostă „extremistă” S.O.S, Andreea Petronela Cîmpianu, îşi începe activitatea de parlamentar pro-european la PNL cu o ameninţări şi intimidări la adresa reporterului Gândul.

Luni, publicaţia noastră relata, pe surse, informaţia că PNL urmează să facă alte două achiziţii de „extremişti” de la partidul Dianei Şoşoacă. Anunţul a fost făcut de unul dintre liderii de partid, Gabriel Andronache, la finalul şedinţei de la grupul liberalilor, de luni.

Informaţia a fost confirmată marţi de către purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, în cadrul unei conferinţe de presă de la Parlament. însă a specificat că numele celor doi nu a fost făcut public.

Sursele Gândul ne-au dezvăluit că ar fi vorba inclusiv de deputata neafiliată. fostă „extremistă” S.O.S, Andreea Petronela-Cîmpianu.

„Mizeria de articol” s-a transformat în ştire confirmată de însăşi deputata traseistă

Ambii au negat vehement că ar avea vreo legătură cu faptele prezentate de Gândul. Ba mai mult, Andreea Cîmpianu a trimis un mesaj de ameninţare reporterului Gândul, la câteva ore după apariţia articolului, negând că faptele relatate ar avea vreun sâmbure de adevăr.

Tot pe surse, am aflat că Andreea Petronela Cîmpianu a purtat negocieri şi cu partidul AUR, în paralel, iar până la urmă balanţa a înclinat în favoarea partidului pe al cărui preşedinte deputata l-a vrut plecat din fruntea guvernului şi de aceea a votat moţiunea împotriva acestuia.

Miercuri, adică la două zile după apariţia „mizeriei de articol, „Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a primit solicitarea deputatei Andreea Petronela Cîmpianu, neafiliată, dar fostă S.O.S, prin care informa că din data de 14 septembrie îşi va continua activitatea ca parlamentar liberal.

Prilej cu care i-am dat dreptate fostei „extremiste”, actualmente pro-europeana Andreea Petronela Cîmpianu, în ceea ce priveşte ultima ameninţare la adresa reporterului Gândul, cum că vom mai auzi de ea.

După tonul folosit pentru intimidarea reporterului Gândul, Cîmpianu pare că nu s-ar înscrie deloc în motivele pentru care a aderat la doctrina liberală, aşa cum o descrie purtătorul de cuvânt Ionel Bogdan, în conferinţa de presă de marţi.

Traseista „extremistă”, acum „pro-europeană”, se mândrea, la moțiunea de cenzură, că a votat pentru dărâmarea guvernului Bolojan. Câteva luni mai târziu, a sărit în barca premierului demis

„Extremista” S.O.S, transformată peste noapte în pro-europeană, se mândrea, într-un video postat în online, că a votat împotriva împotriva actualului şef de partid din cauză că „v-aţi bătut joc de studenţi, de mame, de bătrâni”.