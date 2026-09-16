Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că Nava-școală „Mircea” s-a întors acasă din America și i-a urat bun venit echipajului. Acesta le-a mulțumit pentru misiunea îndeplinită și familiilor militarilor, care i-au așteptat, susținut și format.

În postarea sa, Miruță a întâmpinat echipajul navei-școală „Mircea” la revenirea în țară și a vorbit despre experiența acumulată de militarii români în cele cinci luni petrecute pe mare.

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„Nava-școală Mircea s-a întors astăzi acasă, după o misiune cu adevărat impresionantă: 5 luni pe mare, peste 150 de nopți dormite în hamac pentru cei mai mulți dintre membrii echipajului, aproape 15.000 de mile parcurse, 3 continente și 15 porturi de escală, la bordul unei nave (și) cu vele”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit lui Miruță, misiunea a reprezentat o experiență importantă pentru militarii Armatei Române și o formă de reprezentare a țării în porturile în care nava a ajuns.

„O experiență fantastică pentru militarii Armatei Române, o adevărată ambasadă plutitoare pentru România și, mai ales, multă emoție pentru membrii familiilor care i-au așteptat acasă”, a transmis ministrul.

„De prima traversare a Atlanticului, de prima furtună, de primul cart greu, sigur își vor aminti toată viața”

Ministrul interimar a vorbit și despre experiențele prin care au trecut studenții aflați la bordul navei în timpul misiunii. Acesta a subliniat că studenții își vor aminti toată viața de prima traversare a oceanului Atlantic, de prima furtună, primul cart greu, de zilele și nopțile petrecute împreună și de prieteniile formate în această perioadă.

„De cursurile făcute la Academie își vor aminti poate doar parțial peste ani. Dar de prima traversare a Atlanticului, de prima furtună, de primul cart greu, de zilele și nopțile petrecute împreună, de prieteniile legate în aceste luni și de momentul în care au văzut din nou pământul românesc după 5 luni pe mare, sigur își vor aminti toată viața”, a scris Radu Miruță.

În finalul mesajului, Miruță le-a transmis militarilor felicitări pentru încheierea misiunii și le-a urat bun venit acasă.

„Bine ați revenit acasă, dragi colegi! Felicitări pentru această misiune uriașă dusă la îndeplinire cu succes. Ați plecat în urmă cu 5 luni ca studenți. V-ați întors astăzi cu o experiență pe care nicio sală de curs nu v-ar fi putut-o oferi. Acum, bucurați-vă de cel mai frumos port de escală: acasă, alături de familii”.

Forțele Navale Române: „Nava-școală «Mircea» a revenit acasă!”

Forțele Navale Române au transmis, la rândul lor, un mesaj despre revenirea navei în portul militar Constanța. Potrivit instituției, la sosirea navei a avut loc o ceremonie militară la care au participat oficiali, militari și familiile membrilor echipajului.

„Nava-școală «Mircea» s-a întors miercuri, 16 septembrie, în portul militar Constanța, unde a fost organizată o ceremonie militară la care au participat oficiali, militari și familiile celor din echipaj”, au transmis Forțele Navale Române.

Revenirea în țară a marcat finalul celui de-al patrulea marș transatlantic al navei-școală „Mircea” până în Statele Unite ale Americii. Forțele Navale Române au precizat că velierul a participat, pe parcursul celor cinci luni, la activități de instruire pe mare și la misiuni de reprezentare în porturile de escală.