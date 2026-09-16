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ANAF ia la control 180 de case de schimb valutar din România. Ce verifică inspectorii și ce riscă firmele unde sunt găsite nereguli

ANAF ia la control 180 de case de schimb valutar din România. Ce verifică inspectorii și ce riscă firmele unde sunt găsite nereguli
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ANAF Antifraudă a început o amplă operațiune de verificare a caselor de schimb valutar din România. 180 de operatori din București și din mai multe județe sunt verificați în același timp. Inspectorii vor să afle dacă firmele înregistrează corect operațiunile, folosesc casele de marcat și își achită taxele către stat.

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) demarează Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, o amplă acțiune de control desfășurată simultan, la nivel național, la 180 de case de schimb valutar din întreaga țară”, scrie în comunicatul de presă al ANAF.

Controale la 180 de case de schimb valutar

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a început Operațiunea F.O.C.U.S., o acțiune care se desfășoară simultan în mai multe zone ale țării. Controlul vine după un proiect-pilot în cadrul căruia inspectorii ANAF au verificat deja mai mulți operatori din domeniul schimbului valutar. Inspectorii au descoperit situații unde modul în care era desfășurată activitatea nu corespundea cu obligațiile fiscale și contabile ale firmelor.

„Acțiunea națională reprezintă etapa de extindere a verificărilor efectuate în cadrul proiectului-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, ale cărui rezultate au evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală”, se arată în comunicatul ANAF.

Ce caută inspectorii ANAF

În timpul controalelor, inspectorii vor verifica dacă toate operațiunile de schimb valutar sunt înregistrate și fiscalizate corect. De asemenea, vor verifica dacă sunt folosite aparatele de marcat electronice fiscale și dacă sumele și operațiunile efectuate în realitate corespund cu cele trecute în actele și evidențele contabile.

ANAF va verifica și dacă firmele își depun declarațiile fiscale și își plătesc obligațiile către stat. Inspectorii vor urmări, de asemenea, respectarea regulilor speciale care se aplică activității de schimb valutar.

„În cadrul Operațiunii F.O.C.U.S., inspectorii ANAF antifraudă verifică, cu precădere:

– fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar;

– respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;

– concordanța dintre operațiunile efectiv efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile;

– respectarea obligațiilor declarative și de plată;

– respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate”, se arată în comunicatul ANAF.

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De ce sunt verificate acum casele de schimb

Reprezentanții ANAF spun că rezultatele proiectului-pilot au arătat principalele riscuri și tipuri de abateri întâlnite în domeniul schimbului valutar. Din acest motiv, verificările au fost extinse la nivel național, pentru ca inspectorii să aibă o imagine mai clară asupra modului în care funcționează acest sector.

„Prin Operațiunea F.O.C.U.S., DGAF urmărește creșterea gradului de conformare fiscală în domeniul schimbului valutar, precum și asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea cu respectarea legislației în vigoare”, se arată în comunicatul ANAF.

Ce riscă firmele unde sunt găsite probleme

În cazul în care inspectorii descoperă încălcări ale legislației fiscale, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege. Sancțiunile vor depinde de natura și gravitatea fiecărei situații constatate în timpul controalelor. Deocamdată, ANAF nu a prezentat rezultatele finale ale operațiunii. Acestea vor fi anunțate după finalizarea verificărilor și centralizarea datelor obținute de la cele 180 de case de schimb valutar.

„Rezultatele finale ale Operațiunii F.O.C.U.S. vor fi comunicate după finalizarea controalelor și centralizarea datelor la nivel național”, scrie în comunicatul ANAF.

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