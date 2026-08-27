Oana Gheorghiu a avut prima întâlnire cu membrii organizației PNL Sector 4 după preluarea coordonării filialei. Liberalii au transmis, într-o postare pe Facebook, că întâlnirea marchează „un nou început” pentru organizație și au prezentat direcțiile pe care noua conducere își propune să le urmeze.

PNL Sector 4 spune că Oana Gheorghiu, cu experiență în societatea civilă și în mediul privat, vine cu perspectiva unui om obișnuit să lucreze în echipă și să construiască împreună cu cei din jur. Organizația susține că își dorește să valorifice atât experiența membrilor vechi, cât și ideile și competențele celor care vor să se implice în politică.

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„PNL Sector 4 reunește colegi cu experiență și implicare îndelungată, oameni care au construit și au dus campanii de-a lungul timpului, dar și colegi care își doresc să se implice mai mult. Credem în cumulul experienței celor care sunt deja parte din organizație și energia, ideile și competențele oamenilor noi care vor să se alăture echipei. Nu trebuie să alegem între experiență și schimbare. Avem nevoie de amândouă”, au transmis liberalii.

Ciprian Ciucu, alături de noua conducere a filialei

La prima ședință a fost prezent și Ciprian Ciucu, primarul liberal al Capitalei. PNL Sector 4 anunță că va face echipă cu acesta și îl va susține în proiectele pentru București.

La întâlnirea de astăzi a fost alături de noi și Ciprian Ciucu