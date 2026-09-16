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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunț despre lucrările din Herăstrău: „Când terminăm partea hidrologică, ne apucăm de cea peisagistică. Vrem să revigorăm și partea istorică a parcului”

Nicolae Oprea
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Invitat la „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat cum vor fi etapizate lucrările în Parcul Regele Mihai I (Herăstrău), care din vara lui 2026 a intrat în reparații capitale. Potrivit edilului general, lucrările peisagistice vor începe după finalizarea reabilitării lacului.

„Este un parc foarte mare, este un parc monument istoric. În acest moment lucrăm la consolidarea malurilor, care este prima fază. Dar am văzut o prostie pe Facebook, că Ciucu nu vrea să dărâme terasele. Eu așa am moștenit acest proiect. Proiectul vine până la terase, nu eu l-am adus acolo. Din punctul meu de vedere, dacă sunt legale, este normal (să existe terase într-un parc – n.r.). Terasele vor intra în a doua fază a proiectului, iar pontoanele vor fi în a treia fază a proeictului”, a declarat Ciprian Ciucu în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache.

Ciprian Ciucu: Vrem să reabilităm și cele 5 hectare care aparțin de Ministerul Culturii

Edilul general a amai precizat faptul că în primă fază, proiectul din Herăstrău este unul hidrologic.

„Proiectul pe care l-am moștenit este unul hidrologic, este industrial. Dar nu este suficient, trebuie să venim și cu lucrări peisagistice, pentru că este un parc. Când se termină aceste lucrări hidrologice, vom da drumul la lucrări peisagistice. Vrem să revigorăm și partea istorică a parcului, care este de la Berăria H la Aviatorilor. Partea dinspre Șoseaua Nodului este o altă fază. Mai avem și vreo 5 hectare în partea de nord, care aparține Ministerului Culturii, aproape de calea ferată. Noi ne vom apuca de aceste lucrări într-un număr mai mare de ani. Va fi o lucrare etapizată”, a mai precizat Ciprian Ciucu.

Primăria Capitalei a început în luna iunie procesul de golire a Lacului Herăstrău, în cadrul unor lucrări de reabilitare și consolidare a malurilor.

„Lucrările presupun golirea lacului, curăţarea cuvei lacului, care este murdară şi colmatată, şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, a explicat edilul Capitalei. Punem Herăstrăul la punct! Așa cum am promis”, se mai arată în comunicatul Primăriei.

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