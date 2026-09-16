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Statele Unite ridică sancțiunile impuse companiilor belaruse Lakokraska și Bellesbumprom în schimbul eliberării a 25 de prizonieri politici

Melania Agiu
Statele Unite ridică sancțiunile impuse companiilor belaruse Lakokraska și Bellesbumprom în schimbul eliberării a 25 de prizonieri politici
Alexandr Lukașenko | Foto - Mediafax
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John Coale, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Belarus, a anunțat în timpul vizitei sale la Minsk că 25 de prizonieri politici din Belarus au fost eliberați în schimbul ridicării de către SUA a sancțiunilor împotriva a două companii din Belarus.

Oficialul american a promis că va face presiuni pentru eliberarea unui număr și mai mare de prizonieri politici.

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„Angajamentul președintelui Trump față de diplomația directă dă roade. Vă mulțumesc, domnule președinte Lukașenko, pentru acest pas, și vă mulțumesc prietenilor noștri din Lituania pentru sprijinul acordat. Vom continua să îmbunătățim relațiile dintre SUA și Belarus și depunem eforturi pentru a asigura eliberarea altor persoane în viitorul foarte apropiat.”, a scris Coale pe X (Twitter).

Printre cei eliberați se numără fostul director general al agenției de presă „BelaPAN”, Dmitri Novojilov, activista belarusă și persoana implicată în dosarul „BelaPAN”, Irina Zlobina, șefa Tut By, Ludmila Cekina, și fostul investigator, Evgheni Jușkevič, a raportat „Radio Svoboda”.

Statele Unite vor ridica sancțiunile impuse companiilor belaruse Lakokraska și Bellesbumprom în schimbul eliberării prizonierilor politici de către regimul lui Alexander Lukașenko.

Acordul a fost încheiat în urma discuțiilor purtate la Minsk dintre Coale și reprezentanții regimului din Belarus. Coale a sosit marți la Minsk, unde a purtat discuții cu Lukașenko.

Conform unui comunicat oficial al Belarusului, la discuții au participat și prim-ministrul Alexander Turchin, președintele KGB, Ivan Tertel, și reprezentantul permanent al Belarusului la ONU, Valentin Rybakov.

În luna iunie, Washingtonul a informat forțele democratice belaruse aflate în exil cu privire la întârzierile înregistrate în obținerea eliberării unui număr mai mare de prizonieri politici.

*Lakokraska este cel mai mare producător de vopsele, lacuri industriale și produse chimice din Belarus, iar Bellesbumprom este un concern industrial de stat de tip holding, care coordonează sectoarele de silvicultură, prelucrare a lemnului, celuloză și hârtie

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