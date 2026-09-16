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Rebelii Houthi au atacat cu rachete și drone instalațiile Saudi Aramco din portul Yanbu. Livrările de petrol către Europa sunt puse în pericol

Rebelii Houthi au atacat cu rachete și drone instalațiile Saudi Aramco din portul Yanbu. Livrările de petrol către Europa sunt puse în pericol
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Purtătorul de cuvânt al grupării Houthi din Yemen, Yahya Saree, a anunțat oficial miercuri că forțele rebele yemenite au lovit instalațiile de petrol ale gigantului Saudi Aramco din portul Yanbu de la Marea Roșie. Acest atac a fost descris ca o operațiune masivă unde s-au folosit „zeci de rachete balistice și drone” care au provocat incendii și pagube semnificative. Ciocnirile au determinat o creștere bruscă a prețurilor la energie, investitorii fiind îngrijorați de impactul pe termen lung asupra aprovizionării globale.

În cadrul aceleiași operațiuni, baza aeriană militară Khamis Mushait din sud-vestul Arabiei Saudite a fost vizată direct de rachete balistice, ca represalii față de raidurile aeriene ale coaliției conduse de Riad, care a lansat în această săptămână peste 450 de lovituri aeriene asupra pozițiilor rebelilor Houthi.

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Situația din portul Yanbu a devenit mai critică după ce terminalul depinde direct de conducta East-West, care are o capacitate totală de circa 7 milioane de barili pe zi. Aceasta a fost lovită anterior pe 10 septembrie de un atac masiv cu drone lansat de rebelii yemeniți, ceea ce a dus la închiderea preventivă a acesteia.

Conducta de petrol este una de o importanță strategică mare și este folosită intens ca soluție de avarie pentru a ocoli Strâmtoarea Ormuz, blocată parțial din cauza ostilităților dintre SUA și Iran. Riadul a redirecționat exporturile de petrol către Marea Roșie pentru a evita Golful Persic, însă atacurile Houthi au mutat, practic, teatrul de război pe coasta de vest.

Din cauza sistării fluxului de petrol prin conducta care străbate Arabia Saudită spre Marea Roșie și a incertitudinii din portul Yanbu, Saudi Aramco a notificat clienții europeni că anulează sau amână livrările de țiței programate pentru finalul lunii septembrie, în timp ce unele transporturi au fost decalate direct pentru luna noiembrie.

Unii experți au spus că repararea conductei ar putea dura mai mult de o lună, dar secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a prezis marți că petrolul ar trebui să curgă prin aceasta în câteva zile.

De la reluarea ostilităților dintre Arabia Saudită și rebelii din Yemen, houthi au promis să continue atacurile în profunzimea teritoriului saudit în baza doctrinei lor „blocadă contra blocadă, escaladare contra escaladare”.

În cadrul unei reuniuni desfășurate în Oman între oficialii americani și reprezentanții houthi în acest weekend, după ce gruparea a preluat controlul asupra unui sector strategic al coastei yemenite de la Marea Roșie.

Houthi au precizat clar că nu vor ataca nave americane, israeliene sau comerciale, ci doar pe cele saudite. Această declarație reprezintă o schimbare semnificativă de poziție având în vedere că rebelii din Yemen au lansat mai multe atacuri asupra Israelului.

O dronă a rebelilor a fost doborâtă deasupra orașului sfânt Mecca

Miliția Houthi din Yemen, susținută de Iran, și autoritățile saudite s-au acuzat miercuri reciproc de escaladarea bruscă a atacurilor, ceea ce amplifică temerile că recenta revenire la război ar putea destabiliza și mai mult Orientul Mijlociu. Houthii au susținut că au doborât un avion de vânătoare saudit, în timp ce Arabia Saudită a acuzat grupul că a tras cu o dronă în apropiere de Mecca, cel mai sfânt loc pentru musulmani.

Un purtător de cuvânt al armatei houthi, Yahya Saree, a declarat pe rețelele de socializare că gruparea a doborât un avion de vânătoare saudit F-15 deasupra teritoriului yemenit folosind o rachetă fabricată local , fără a furniza dovezi.

Saree a făcut această afirmație la câteva ore după ce Arabia Saudită a anunțat că armata sa a doborât o dronă houthi în afara orașului Mecca, cel mai sfânt loc pentru musulmani. Drona a fost interceptată și distrusă la sud de Mecca, marți, în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian interzis deasupra orașului, a declarat generalul-maior Turki Al-Maliki, purtătorul de cuvânt al coaliției militare conduse de saudiți în Yemen, într-un comunicat pe rețelele de socializare.

Organizația pentru Cooperare Islamică, formată din 57 de națiuni, a declarat că atacurile asupra provinciilor Mecca și Medina, unde se află al doilea cel mai sfânt altar al Islamului, au constituit o „încălcare inacceptabilă și intolerabilă”.

Cu toate acestea houthii, o grupare armată susținută de Iran care controlează o mare parte din vestul Yemenului, au negat că ar fi vizat Mecca și au acuzat Arabia Saudită de „fabricări și minciuni”.

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