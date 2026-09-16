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Plafonul unui avion s-a desprins în timpul zborului, în Iran. Pasagerii au filmat momentele de panică

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Momente de panică la bordul unui avion Boeing 737 al companiei iraniene Sepehran Airlines. Aeronava a fost nevoită să revină și să aterizeze de urgență după o problemă apărută la scurt timp de la decolare. În timpul zborului, bucăți mari din plafonul și structura interioară a cabinei s-au desprins și au căzut peste pasageri. Nimeni nu a fost rănit.

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Bucăți din plafon au căzut peste pasageri

Imaginile filmate în interiorul avionului arată cabina tremurând puternic, în timp ce mai multe bucăți din structura interioară se desprind și cad peste pasageri.

În înregistrare se aud pasageri care țipă. Un bărbat poate fi auzit strigând în mod repetat către Allah, în timp ce alți oameni se țin de scaune sau încearcă să susțină bucățile desprinse din plafon.

La un moment dat, persoana care filmează este lovită de o bucată desprinsă, iar camera se îndreaptă brusc spre podea. În imagini se vede o bucată mare, pătrată, din structura interioară a avionului.

De ce s-a desprins plafonul în cabina Boeing-ului Sepehran Airlines în timpul zborului

Potrivit relatărilor din presa locală, incidentul a avut loc marți, în jurul orei 17:40.

Avionul companiei Sepehran Airlines, un Boeing 737, zbura spre Kermanshah, în vestul Iranului, când a apărut o problemă tehnică.

Potrivit publicației Simply Flying, una dintre anvelopele aeronavei a explodat la scurt timp după decolare. Pilotul a declarat stare de urgență și a început procedurile pentru o aterizare de urgență.

Autoritățile au descris problema drept o „defecțiune mecanică”, însă natura exactă a acesteia nu a fost făcută publică.

Nicio persoană nu a fost rănită

În ciuda momentelor de panică din avion, incidentul nu s-a soldat cu victime. Toți pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați în siguranță, potrivit autorităților.

Aeroportul din Mashhad a închis temporar pista pentru verificări, iar Organizația Aviației Civile din Iran a început o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Problemele flotei din Iran: Avioane de peste 30 de ani afectate de sancțiunile internaționale

Incidentul are loc la doar câteva săptămâni după un alt accident în care a fost implicat un Boeing 737-500 al companiei Sepehran Airlines, tot pe aeroportul din Mashhad.

Avionul, care transporta 127 de pasageri, a ieșit de pe pistă, iar ulterior trenul de aterizare din față a cedat.

Nici în acel caz nu au fost raportate victime.

Potrivit informațiilor disponibile, vârsta medie a avioanelor companiei depășește 30 de ani, iar cel mai vechi aparat aflat încă în serviciu are 37 de ani.

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