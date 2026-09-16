Până în 2035, autoritățile ruse intenționează să construiască, inclusiv în Hersonul ocupat, șapte unități ale Serviciului Penitenciar Federal (FSIN) care vor combina centre de detenție preventivă (SIZO) și colonii penale cu diferite niveluri de securitate, relatează The Moscow Times.

Conform documentului, unitățile vor putea găzdui un total de peste 20.000 de persoane. 5.380 de paturi vor fi prevăzute în centrele de detenție preventivă și 15.120 în coloniile penale.

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Unde vor fi construite noile super-închisori din Rusia și cât va costa întregul program

Aceste închisori multiregim vor fi construite în regiunile Kaluga, Astrahan și Tyumen, Buryatia, Ținutul Zabaikal și regiunea Herson ocupată din Ucraina. Prima unitate este așteptată să se deschidă în Tatarstan până în 2030.

Construcția unei astfel de unități este estimată să coste între 13 și 20 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 133 – 205 milioane de euro. Conform estimărilor Ministerului Justiției, utilizarea unităților multiregim va reduce costul cazării prizonierilor și a deținuților preventivi cu 25-30%.

Drept urmare, construcția ar trebui să se amortizeze singură în termen de 10 ani. În plus, există planuri de mutare a centrelor combinate de detenție preventivă și a coloniilor penale în afara orașelor.

De exemplu, construcția unei unități în apropiere de Ulan-Ude va permite relocarea unui centru de detenție preventivă și a patru colonii penale din oraș.

Cu ce vor fi dotate

Noile „super-închisori” sunt planificate să utilizeze cele mai noi soluții organizaționale și inginerești, inclusiv tehnologii IT, și să ofere condiții de muncă confortabile pentru personal, a declarat anterior ministrul Justiției, Konstantin Chuichenko.

El a afirmat că deținuții vor putea lucra în siguranță, vor dobândi noi profesii și vor primi serviciile medicale și educaționale necesare. Șeful Serviciului Penitenciar Federal, Arkady Gostev, a remarcat, la rândul său, că în Rusia nu au mai fost înființate noi colonii penale din 1984.

De ce s-a micșorat populația penitenciară rusă cu aproape 40% din 2021 până în prezent

În luna mai, șeful Serviciului Penitenciar Federal a raportat că populația închisorilor din țară a scăzut cu aproape 40% în ultimii ani.

În timp ce 465.000 de persoane se aflau în închisori la sfârșitul anului 2021, se așteaptă ca numărul să scadă la 282.000 până în 2026, dintre care aproximativ 85.000 se află în centre de arest preventiv.

Gostev a vorbit, de asemenea, despre lipsa de finanțare pentru îmbunătățirea condițiilor din închisori.