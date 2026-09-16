Siegfried Mureșan susține că unii social-democrați i-ar fi invitat pe liberali la o nouă guvernare comună

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul Siegfried Mureșan susține că unii social-democrați i-ar fi invitat pe liberali să guverneze din nou împreună. Candidatul PNL pentru postul de prim-ministru a declarat că liberalii vor „refuza politicos” presupusa propunere și a comparat această variantă cu situația în care Putin l-ar invita pe Zelenski să se alăture Rusiei în agresiunea împotriva Ucrainei.

”Mulțumim pentru invitația unor pesediști de a ne întoarce la guvernare alături de ei. O refuzăm politicos”

Siegfried Mureșan susține că PNL are ”propriul viitor”, iar PSD nu va putea face parte din planurile formațiunii lui Ilie Bolojan.

”Mulțumim pentru invitația unor pesediști de a ne întoarce la guvernare alături de ei.

O refuzăm politicos.

Această invitație este ca și cum, după ce a invadat ilegal și ilegitim Ucraina, Vladimir Putin l-ar invita pe președintele Zelenski să se alăture Rusiei pentru a fi agresat în continuare.

Mulțumim, dar nu!

Partidul Național Liberal are propriul viitor, iar PSD nu face parte din viitorul nostru”, a scris Mureșan, pe pagina sa de Facebook.

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