Siegfried Mureșan susține că unii social-democrați i-ar fi invitat pe liberali la o nouă guvernare comună

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul Siegfried Mureșan susține că unii social-democrați i-ar fi invitat pe liberali să guverneze din nou împreună. Candidatul PNL pentru postul de prim-ministru a declarat că liberalii vor „refuza politicos” presupusa propunere și a comparat această variantă cu situația în care Putin l-ar invita pe Zelenski să se alăture Rusiei în agresiunea împotriva Ucrainei.
Siegfried Mureșan susține că PNL are ”propriul viitor”, iar PSD nu va putea face parte din planurile formațiunii lui Ilie Bolojan.
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.
Nicușor Dan invită partidele politice din Parlament la Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat la funcția de premier. Potrivit unui anunț remis presei de Administrația Prezidențială, consultările vor avea loc joi, 17 septembrie 2026, după următorul program:
Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
Ora 09:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
Ora 10:00 – Partidul Național Liberal (PNL);
Ora 10:30 – Uniunea Salvați România (USR);
Ora 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
Ora 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
Ora 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);
Ora 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);
Ora 13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;
Ora 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
Ora 14:00 – Parlamentarii neafiliați.